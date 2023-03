Israël : nuit de manifestations marquée par des violences

A Jérusalem, des émeutiers d'extrême droite du groupe La Familia ont attaqué des passants arabes

En dépit de l'annonce de la suspension de la réforme judiciaire par le Premier ministre, les manifestations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit, notamment à Jérusalem et Tel-Aviv où elles ont été marquées par de nombreux incidents. A Jérusalem, les rassemblements en faveur de la réforme qui ont rassemblé jusqu'à 150 000 personnes lundi soir ont dégénéré avec des troubles à l'ordre public et des attaques du groupe d'extrême droite La Familia contre des passants arabes. A Tel-Aviv, des affrontements ont eu lieu entre protestataires et policiers alors que ceux-ci tentaient de dégager les routes. 53 personnes au total ont été arrêtées par les forces de l'ordre.

Dans la capitale, un chauffeur de taxi arabe a notamment été pris à partie par des manifestants qui l'ont attaqué et causé de lourds dégâts à son véhicule, selon la police. Les émeutiers ont également empêché plusieurs conducteurs arabes de circuler et ont bloqué les routes Menachem Begin et Yitzhak Ben Zvi près de l'entrée de Jérusalem. Sur des images diffusées par la chaîne Kan, on les voit allumer des feux sur la route et chanter "Mort aux Arabes". Des journalistes auraient en outre été attaqués par des manifestants. La police a dû utiliser des moyens de dispersion anti-émeutes contre les manifestants qui refusaient d'évacuer les routes à Jérusalem.

Certaines figures politiques de l'opposition ont vivement dénoncé ces incidents. Sur Twitter, le député travailliste Gilad Kariv a pointé les "tentatives de lynchage" de la population arabe par des manifestants, tandis que la dirigeante du parti travailliste, Meirav Michaeli a qualifié les émeutiers d'extrême droite de "milices d'Itamar Ben Gvir".

À Tel-Aviv, la police a utilisé des grenades assourdissantes et des canons à eau pour dissuader les manifestants de franchir les barrières pour atteindre l'autoroute Ayalon. Lors d'un autre incident, un policier monté à cheval a perdu le contrôle de sa monture qui a blessé un manifestant en tombant sur lui. De nombreux protestataires à Tel-Aviv ont accusé la police d'avoir fait un usage excessif de la force.

Les organisateurs des manifestations contre le plan de réforme judiciaire ont promis de rester mobilisés jusqu'à ce que le projet de loi soit définitivement annulé par le gouvernement.