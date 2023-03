Israël : les manifestations vont continuer, "nous ne croyons pas ce gouvernement"

"Malheureusement, nous savons qu'il n'y aura probablement pas de dialogue sur les questions qui doivent vraiment être traitées"

Malgré la déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lundi soir qui a annoncé le gel de la réforme judiciaire controversée jusqu'à juillet, un porte-parole des manifestants a déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de mettre fin aux protestations, déclarant "qu'ils n'avaient pas confiance dans ce gouvernment".

Nadav Galon a noté que les déclarations des partenaires de la coalition ne sont pas de bon augure pour ceux qui s'opposent à la législation.

"Ils ont dit explicitement qu'après un certain temps, ils reprendraient la promulgation des lois sur la nomination des juges et d'une série d'autres projets de loi, dont certains continuent d'être avancés à l'heure actuelle, comme la création d'une garde nationale pour l'homme le plus extrême et le plus dangereux de l'État d'Israël, le ministre de la sécurité nationale Itamar Ben-Gvir", a-t-il déclaré.

GIL COHEN-MAGEN / AFP Police use water cannon to disperse protests in Tel Aviv

"Malheureusement, nous savons qu'il n'y aura probablement pas de dialogue sur les questions qui doivent vraiment être traitées en Israël : une constitution, les droits de l'homme et les droits fondamentaux ancrés dans la loi fondamentale, et une série de choses qui sont au bénéfice du système judiciaire. Il y a un élément très extrême qui cherche à écraser le système judiciaire", a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, mardi, plusieurs manifestants ont peint en rouge l'eau d'une fontaine près de la ville de Bat Yam, dans le but de démontrer que "Netanyahou massacre la démocratie".

Les manifestations de lundi soir ont rassemblé des milliers de personnes à Jérusalem et Tel-Aviv, qui se sont soldées par des violences. La police a dû faire usage de grenades assourdissantes pour disperser les manifestants.