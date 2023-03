Israël : le célèbre restaurant Coffee bar ferme après 29 ans d'activité

Le chef qui dirige le restaurant depuis sept ans est Ohad Solomon

L'ancien restaurant de Ruthie Brodu, le célèbre Coffee bar à Tel-Aviv fermera ce mois de juillet après 29 ans d'activité. La raison principale est la construction à proximité de tours sur la rue Yad Harutsim et la démolition du bâtiment où se trouve le restaurant. Les membres du personnel et les chefs ouvriront un nouveau restaurant rue Rothschild, sous la direction de Ruthie et Matti Brodu, propriétaires du groupe R2M.

À ce jour, Coffee Bar sert des plats emblématiques et appréciés depuis le jour de son ouverture tels que le Hamburger avec steak sauce au vin, le confit d'oie, ou encore sa fameuse salade césar. Au fil des ans, l'endroit a été salué pour son haut niveau de service et ses excellents produits servis dans une cuisine raffinée. Le chef qui dirige le restaurant depuis sept ans est Ohad Solomon.

"Le Coffee Bar de Ruthi fermera bientôt en raison de la construction de tours. Plus de détails sur la date de fermeture suivront. Nous fermons et ouvrons la brasserie 48 très bientôt", a déclaré le groupe R2M.