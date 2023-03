Il y a déjà eu des discussions intensives sur la question entre le parti et le président

Le président Isaac Herzog a invité mardi l'équipe de négociation de la coalition, ainsi que celles représentant l'opposition, pour le premier cycle de discussions sur la réforme judiciaire à la résidence du président à Jérusalem.

Les équipes de négociation commenceront cette "rencontre de dialogue" à 19h30, a déclaré le président. Le parti arabe Ra'am participera également aux pourparlers sur la réforme judiciaire à la résidence du président Isaac Herzog. Cette information intervient alors que le chef du parti, Mansour Abbas, a récemment annoncé au plénum de la Knesset que le secteur arabe devait recevoir une représentation adéquate et faire partie des négociations.

Herzog a évoqué les négociations lors d'un événement à Yad Vashem et a exprimé son espoir qu'elles "calmeront les esprits, réduiront les flammes, et conduiront à des résultats positifs avec un large accord".

L'équipe de négociateurs de la coalition gouvernementale comprendra le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, le secrétaire du cabinet, Yossi Fuchs, et le Dr Aviad Bakshi, chef du département juridique du Kohelet Forum.

Lundi soir, Benjamin Netanyahou a annoncé sa décision de "faire une pause" et de "suspendre" la législation sur la réforme contestée. "Nous sommes sur la voie d'une collision dangereuse, au milieu d'une crise qui met en danger l'unité fondamentale entre nous", a déclaré le Premier ministre israélien. "Une telle crise nous oblige tous à agir de manière responsable. Je prends un temps pour parler. Lorsqu'il est possible d'empêcher une guerre fratricide par la négociation, moi, en tant que Premier ministre, je prends un temps pour négocier. Je donne une réelle opportunité pour une vraie conversation", a-t-il affirmé.

"Nous sommes disposés à entamer des pourparlers". Nous devons nous asseoir ensemble et rédiger une constitution basée sur les valeurs de la déclaration d'Indépendance, nous devons faire confiance au président. C'est ce que nous avons exigé - un vrai dialogue", a réagi le chef de l'opposition Yaïr Lapid en réponse à Netanyahou.

"Mieux vaut tard que jamais", a déclaré Benny Gantz (centre-droit), autre ténor de l'opposition. "Nous nous présenterons immédiatement à la résidence du président, la main tendue", a-t-il ajouté, en enjoignant Netanyahou "à cesser les menaces" et à envoyer une équipe chez Herzog. Celui-ci a salué la décision du Premier ministre et appelé les deux camps en présence à préserver l'unité du pays et à renoncer à toute violence.