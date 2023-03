Tel Aviv dans le top 5 mondial des start-ups licornes

Les start-ups de Tel-Aviv valent aujourd'hui 393 milliards de dollars, soit 3,5 fois plus qu'en 2018

Tel-Aviv est le cinquième producteur mondial de licornes, terme désignant les start-ups évaluées à plus d'un milliard de dollars, et son indice de sécurité est supérieur à la moyenne. Malgré le ralentissement du marché international, la ville trouve constamment de nouveaux moyens de se développer, selon un rapport décrivant les performances de l'écosystème technologique de Tel-Aviv en 2022. L'étude a été effectuée par Tel Aviv Tech, un service de la municipalité de Tel-Aviv chargé de l'engagement et de la promotion de l'écosystème technologique de la ville et Dealroom, principal fournisseur de données sur les startups ainsi que sur les écosystèmes des entreprises en phase de démarrage et de croissance en Europe et dans le monde.

Tel-Aviv représente l'un des écosystèmes dont la croissance est la plus rapide au monde.

Les start-ups de Tel-Aviv valent aujourd'hui 393 milliards de dollars, soit 3,5 fois plus qu'en 2018, et leur croissance est plus rapide que celle des écosystèmes les plus valorisés au monde, y compris Los Angeles et Londres. Tel-Aviv se classe également au deuxième rang des écosystèmes les plus valorisés dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Hadas Parush/Flash90 Vue de personnes travaillant dans une start-up, à Tel Aviv, le 21 février 2019.

Tel Aviv se classe troisième dans la région EMEA pour le total des fonds de capital-risque levés en 2022.

Les start-ups basées à Tel-Aviv ont levé 6,9 milliards de dollars en 2022, soit près de deux fois plus qu'en 2020. La sécurité est le secteur le plus financé en 2022 (1,7 milliard de dollars), et la santé est l'un de ceux qui connaissent la croissance la plus rapide (+33%). En outre, Tel-Aviv est surinvesti dans la sécurité, avec 19,2 % du total des investissements en capital-risque par secteur, contre une moyenne mondiale de 5,3 %.

Tel Aviv est, avec Londres, la ville qui accueille le plus grand nombre de start-ups licornes. La ville blanche a produit le cinquième plus grand nombre de licornes au monde.

"Je suis fier que la ville de Tel Aviv-Yafo soit si bien classée dans la "Global Founders Factory" et que 27 entreprises locales de premier plan aient 'donné naissance' à 108 entreprises innovantes, fondées par d'anciens employés de grandes entreprises. Telles sont les réalisations de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme, qui ont permis à l'industrie locale des hautes technologies de faire preuve d'une créativité et d'une réussite étonnantes au cours de l'année écoulée", a déclaré Ron Huldai, maire de Tel Aviv-Yafo.

Miriam Alster/Flash90 Maire de Tel-Aviv Ron Huldai

"Nous ne devons pas oublier que la démocratie en Israël est actuellement en crise et que l'industrie de haute technologie s'épanouit le mieux avec la liberté, la libéralité et l'égalité des droits. Dans l'ombre de la chute du shekel, les entreprises technologiques de Tel-Aviv transfèrent leurs travailleurs vers d'autres pays, et la cessation des investissements en Israël a commencé. La réforme judiciaire doit être stoppée immédiatement afin que l'industrie de la haute technologie et l'économie de Tel-Aviv et du pays ne soient pas davantage endommagées. À Tel Aviv-Yafo, nous continuerons à nous engager en faveur de la démocratie et du renforcement de l'industrie locale de la haute technologie", a-t-il conclu.

Ce rapport intervient alors que l'Etat hébreu a été classé à la 18ème position des pays qui ont demandé le plus de brevets en 2022 dans un classement effectué par l'office européen des brevets.