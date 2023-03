"J'ai eu beaucoup de chance" : témoignage de David Stern, l'Israélien blessé à Hawara

"Si une de ces balles avait dévié de quelques centimètres, j'aurais perdu la vie"

David Stern, un des blessés de l'attentat de Hawara en Cisjordanie perpétré il y a près de dix jours, "va mieux et se sent bien", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée dans le Prime sur i24NEWS. "C'est un miracle sans aucun doute, j'ai eu beaucoup de chance. Si une de ces balles avait dévié de quelques centimètres, j'aurais perdu la vie [...] Si je n'avais pas riposté, je savais instinctivement que j'aurais été tué moi et mon épouse. J'ai agi par instinct", a affirmé M. Stern.

Pas moins de 20 impacts de balles ont été relevés sur son pare-brise. Malgré cela, il a réussi à faire fuir le terroriste, à le blesser et à protéger son épouse qui était près de lui dans la voiture.

"Toujours sur le qui-vive"

"Lorsqu'on vit à Hawara, on est toujours sur ses gardes. Il y a beaucoup d'incidents. Des amis et voisins ont été attaqués, parfois on nous jette des pierres des cocktails molotov et parfois on nous tire dessus, on est toujours sur le qui-vive", a-t-il confié à i24NEWS.

David Stern a soutenu qu'il fallait rétablir les points de contrôle pour assurer pleinement la sécurité des citoyens. "La situation d'aujourd'hui dans laquelle les terroristes peuvent circuler librement, déplacer des armes et venir sur Hawara pour commettre des attentats ne peut pas perdurer. Il faut une présence militaire plus importante et accélérer les travaux de la route de contournement", a-t-il poursuivi.

Interrogé sur son sentiment lors de son retour dans sa localité à Hawara après son hospitalisation, l'homme a affirmé avoir été "surpris et très ému" par l'accueil réservé par les habitants.