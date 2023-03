Israël : forte augmentation des cas de violence et de haine contre la communauté LGBTQ

Plus de la moitié du total des signalements de cas de violence et de haine ce mois-ci ont été reçus lundi

Au cours des deux derniers jours, le nombre de signalements de violence et de haine dans la sphère publique à l'encontre de la communauté LGBTQ a été multiplié par quatre, a rapporté mardi soir Channel 12.

45% du total des signalements dans les manifestations font référence à des blessures physiques. "Ils ont jeté un œuf sur moi et mon compagnon, il y a deux jours, ils nous ont craché dessus", raconte un manifestant qui s'est fait agresser.

Environ 56% du total des signalements de violence et de haine contre les personnes LGBTQ en mars se réfèrent à des cas qui se sont produits au cours des deux derniers jours.

Tomer Neuberg/Flash90

"La phobie LGBTQ ne se cache plus - elle montre sa tête laide dans les rues et n'épargne aucun d'entre nous. Depuis le jour des manifestations d'hier, beaucoup de personnes se tournent vers nous et font état d'abus physiques et verbaux que la communauté LGBTQ a subis dans la sphère publique et partout en Israël", a déclaré Hila Peer, présidente de l'Association pour la communauté LGBTQ.

"En ces jours où un ministre veut créer une milice privée pour lui-même, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir rentrer chez nous en toute sécurité. C'est le devoir du gouvernement de nous protéger et de prévenir le prochain cas de violence. Nous ne permettrons pas que cela continue à se produire - nous nous battrons pour le droit de chacun d'entre nous d'être qui nous sommes partout", a-t-elle conclu.