Israël : le ministère de la Défense lance le satellite Ofek 13

Ofek 13 est un satellite d'observation doté de capacités avancées

Le ministère israélien de la Défense et Israel Aerospace Industries ont lancé avec succès mercredi le satellite Ofek 13 dans l'espace, selon un communiqué du ministère. Ofek 13 est un satellite d'observation doté de capacités avancées. Une fois en orbite, il subira une "série de tests pour s'assurer de ses propriétés et de ses niveaux de performance", a indiqué le ministère.

Israel Defense Ministry Spokesperson's Office Lancement du satellite Ofek 13

"L'administration de l'espace et des satellites de la Direction de la recherche et du développement de la Défense, les Forces de défense israéliennes et les Industries aérospatiales israéliennes ont lancé avec succès le satellite Ofek 13 dans l'espace à 02H10 IST aujourd'hui (mercredi). Le lancement a eu lieu sur un site d'essai dans le centre d'Israël à l'aide d'un lanceur Shavit", précise le communiqué.

Israel Defense Ministry Spokesperson's Office Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, assiste au lancement du satellite Ofek 13

L'administration de l'espace et des satellites a dirigé le développement et la production du satellite et de son lanceur. L'unité de renseignement 9900 de Tsahal et l'armée de l'air israélienne ont également participé au processus de développement. Les moteurs de lancement ont été développés par Rafael Advanced Systems et Tomer, une entreprise publique, ajoute le communiqué du ministère de la défense.