"Le diable nazi a cherché à effacer l'image de Dieu dans l'homme". Isaac Herzog inaugurait dimanche à Yad Vashem le nouveau Livre des noms. Un livre-monument qui présente 4 800 000 de noms d'hommes, de femmes et d'enfants juifs assassinés par les nazis pendant la seconde guerre mondiale.

"Chacun de ces juifs avait un nom, un visage et une histoire unique", rappelle Dani Dayan, président de Yad Vashem. "Ils n'étaient pas des victimes anonymes comme les nazis voulaient que nous les voyions. Soixante-dix ans plus tard, notre devoir est de continuer à fouiller toutes les archives, à explorer toutes les sources de documentation et à retourner chaque pierre afin de retrouver tous les noms qui peuvent être sauvés de l'oubli."

Les 4 800 000 noms du livre, auparavant consignés sous forme numérique, sont désormais exposés sur le Mont du Souvenir sous une forme matérielle imprimés sur des pages rigides d'un mètre de large et d'un mètre et demi de haut, pour une longueur totale d'environ huit mètres. "Nous pensons que cela permettra aux visiteurs de comprendre l'énormité de la perte personnelle et collective du peuple juif, et de l'humanité dans son ensemble", explique le Mémorial dans un communiqué.

Mémorial de Yad Vashem Le nouveau Livre des Noms

Selon les estimations de Yad Vashem, dans les années à venir, quelque 200 000 à 300 000 noms supplémentaires seront ajoutés à la base de données centrale, pour un total de plus de cinq millions d'identités sur les six millions de victimes estimées. "S'il est encore possible de recueillir de nouveaux noms, le rythme auquel nous pourrons le faire diminuera considérablement au cours des prochaines années. Naturellement, les survivants de l'Holocauste et leurs contemporains sont de moins en moins nombreux."

L'année dernière, Yad Vashem a réussi à recueillir environ 40 000 nouvelles identités. "À mesure que nous nous éloignons des événements de la Shoah, notre devoir de mémoire et de commémoration devient beaucoup plus difficile", explique le directeur de la salle des noms de Yad Vashem et le directeur du projet de rétablissement des noms, Alexander Avram.