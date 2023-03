Israël : le gouvernement annule la taxe sur les boissons sucrées

Le ministre des Finances a cédé aux pressions des partis ultraorthodoxes

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a annulé mardi une taxe récemment imposée sur les boissons sucrées dans le but de réduire les dépenses des ménages, suscitant l'inquiétude des experts de la santé.

Dans un communiqué, le ministre a déclaré qu'il avait signé la directive visant à supprimer la taxe afin de "réduire significativement les dépenses du panier du public" avant la fête de la Pâque juive, arguant que cette mesure faisait "partie de la bataille contre le coût élevé de la vie".

La taxe, mise en place au début de l'année dernière par la précédente coalition, était d'un montant 28 agourot par litre de boisson contenant plus de cinq grammes de sucre. Les partis ultraorthodoxes inclus dans l'actuelle coalition ont fait pression pour son annulation, en affirmant qu'elle ciblait injustement leurs familles et leurs communautés au sein desquelles les boissons sucrées sont un accompagnement populaire lors des fêtes et des rassemblements.

Aryeh Deri, président du parti ultraorthodoxe Shas, a salué la décision, qualifiant la taxe de mesure "politique" ciblant "les segments défavorisés de la société". A l'opposé, le syndicat des médecins israéliens a qualifié l'initiative d'"irresponsable" et préjudiciable à la santé publique.

"L'annulation de la taxe est médicalement, financièrement, socialement et publiquement irresponsable", a déclaré Hagai Levine, président de l'Association israélienne des médecins de santé publique. Il s'agit d'un énorme cadeau aux fabricants de boissons gazeuses aux dépens du public", a-t-il ajouté, encourageant les gens à boire de l'eau.

Betsalel Smotrich a balayé ces critiques, soulignant qu'il avait ordonné à une équipe de travailler avec le ministère de la Santé "pour examiner les moyens d'encourager la consommation d'aliments sains et de réduire la consommation de sucre".