Israël : la gay pride revient sur la promenade Herbert Samuel à Tel-Aviv

Le maire de Tel Aviv, Ron Huldai, a annoncé mercredi que le défilé de la Gay pride reviendrait sur la promenade Herbert Samuel, après qu'il se soit tenu l'année dernière rue Rokach dans le nord de la ville. "Cette année, plus que jamais, il est important que le défilé soit au centre de la ville, près de la mer - là où sa visibilité est la plus élevée et où tout le monde peut se joindre à la célébration", a expliqué Huldai dans un tweet.

"Nous avons fait de grands efforts pour que cela se produise et après de nombreuses conversations avec les membres de la communauté LGBTQ, les organisations gays et les organisateurs, nous avons décidé de ramener le défilé cette année à la promenade Herbert Samuel", a ajouté le maire de Tel-Aviv. "Parce qu'il est impossible de faire la fête dans le parc Charles Clore, et scinder les événements. Tel-Aviv et Jaffa resteront un bastion de la liberté d'être qui vous voulez, sans différences de religion, de race, de sexe et d'orientation sexuelle", a-t-il ajouté.

La Marche des fiertés débutera le jeudi 8 juin 2023 à 17 heures (IL) et se poursuivra le lendemain jusqu'au soir. La Gay pride israélienne attire des touristes du monde entier.