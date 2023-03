Israël : une loi pour emprisonner les terroristes de moins de 14 ans présentée à la Knesset

Les récents attentats contre les Israéliens ont été menés pour la plupart par de jeunes adolescents palestiniens ou Arabes israéliens

Un projet de loi visant à abaisser l'âge d'emprisonnement à moins de quatorze ans pour les terroristes a été présenté par le député du parti Force juive (Otzma Yehudit), Yitzhak Kreuzer, ce mercredi à la Knesset en Israël.

La loi actuelle sur la jeunesse, qui stipule qu'un mineur de moins de 14 ans ne peut être emprisonné, serait modifiée pour assouplir cette restriction si le mineur commet un acte de terrorisme.

Une peine de prison pourrait être imposée à un terroriste mineur en tenant compte de l'issue de l'affaire, de l'effet sur le mineur, de l'âge auquel l'attaque a été commise et de la personnalité de l'assaillant. Une disposition limitant la détention des mineurs si une autre mesure moins intrusive peut être utilisée pour atteindre les mêmes objectifs serait conditionnée de la même manière dans les affaires de terrorisme.

Israel Police Spokesperson Arrestation du terroriste de 14 ans à Jérusalem

Les notes explicatives du projet de loi indiquent qu'en vertu de l'actuelle loi sur la jeunesse, la détention est de courte durée pour les mineurs de moins de 14 ans, qui ne peuvent être arrêtés avant la fin de la procédure judiciaire.

Selon M. Kreuzer, le projet de loi a été présenté en réponse aux attaques perpétrées par des terroristes âgés de moins de 14 ans, notamment la fusillade de la Cité de David du 28 janvier dernier à Jérusalem, au cours de laquelle un père et son fils ont été blessés.

"Les lois sur la jeunesse de l'État d'Israël sont conçues pour protéger les mineurs qui sont tombés dans la criminalité et la délinquance, et c'est une bonne chose", a déclaré M. Kreuzer. "Cependant, dans la réalité dans laquelle nous vivons, l'État d'Israël est contraint de traiter avec des mineurs qui ont mené des activités terroristes graves et meurtrières, telles que celles menées il y a peu dans la ville de David par un terroriste de 13 ans".

