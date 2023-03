Réforme judiciaire : "la manière dont Israël élit ses juges ne doit pas préoccuper les autres pays" (Simcha Rothman)

"La question de la réforme judiciaire doit être décidée par les citoyens d'Israël de manière démocratique"

"La question concernant la réforme judiciaire est interne à l'Etat d'Israël et la manière dont le pays élit ses juges n'est pas quelque chose qui doit préoccuper les autres pays mais les citoyens d'Israël. Ils ont voté et doivent donc la recevoir", a déclaré mercredi soir le député Simcha Rothman et président de la commission de la Constitution, du Droit et de la Justice de la Knesset, lors d'un entretien accordé dans le Prime sur i24NEWS.

Ces propos surviennent un jour après que Joe Biden a déclaré mardi "espérer" que le gouvernement israélien "renonce" à sa réforme de la justice, pour laquelle des négociations étaient en cours mercredi entre majorité et opposition. "Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie et je pense que je me suis fait comprendre", a dit le président américain en marge d'une visite en Caroline du Nord.

Simcha Rothman, l’un des principaux architectes de cette réforme, a affirmé "ne pas juger ce que le président Biden fait ou ne fait pas". "Je dis juste que c'est une question qui doit être décidée par les citoyens d'Israël. Ils doivent trancher de manière démocratique. Il y a un consensus en Israël comme quoi il faut un changement profond du système judiciaire et tout cela doit être décidé dans le cadre d'un débat démocratique", a-t-il affirmé.

Interrogé pour savoir si les discussions menées chez le président Isaac Herzog pouvaient altérer la réforme, M. Rothman a répondu qu'"au final, tout doit être décidé dans le cadre législatif de la Knesset". "Certains des acteurs qui ont été impliqués ont déjà dit d'avance qu'ils venaient pour faire échouer les négociations - j'espère qu'il y aura des gens responsables dans l'opposition", a-t-il lancé.

"Tout plan pour corriger le système judiciaire qui ne préservera pas les principes posés et choisis par les citoyens d'Israël ne passera pas a la Knesset, donc je suis certain que les chefs de la coalition, qui doivent respecter les accords (de coalition) et les valeurs que nous défendons, s'assureront que ces principes soient défendus. Il faut procéder à des changements sans pour autant renoncer aux principes. Si on essaie de corriger trop, on créé plus de dommages", a poursuivi le député.

"Si Benjamin Netanyahou a cessé le processus, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de majorité à la Knesset mais parce qu'il y avait des gens irresponsables dans l'opposition qui ont décidé qu'ils mettaient le feu au pays. La responsabilité du Premier ministre était alors de stopper cette réforme même si on aurait pu la faire passer. Il y a de nombreux israéliens qui demandent cette reforme. Nous respectons le choix du Premier ministre et j'espère que le résultat sera bon même si je pensais qu'il n'était pas nécessaire de cesser le processus législatif", a-t-il conclu.

Les négociations entre partis de la majorité et de l'opposition sur le projet ultracontroversé de réforme de la justice en Israël se poursuivent mercredi, après une première rencontre "dans un esprit positif" la veille, a indiqué le bureau du Président israélien Isaac Herzog.