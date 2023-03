Israël : les leaders féminines de la Food Tech réunies pour créer un réseau

"Le partage des connaissances et le réseautage sont la clé pour créer un impact"

Vingt-six femmes sélectionnées comme étant les leaders de la révolution alimentaire en Israël se sont réunies cette semaine pour un dîner de réseautage à Jaffa afin de célébrer leurs réalisations et forger une communauté d'entrepreneurs, de scientifiques et d'experts en investissement. Il s'agit d'une nouvelle initiative de la Modern Agriculture Foundation (MAF) d'Israël, la première organisation à but non lucratif dédiée à l'avancement de l'industrie alternative des protéines; l'événement a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de la femme ce mois-ci et a été conçu pour mettre en place une communauté cohésive.

Dans une conférence sur "Construire un écosystème de technologies alimentaires adapté aux femmes", le Dr Tali Feldman Sivan, co-fondatrice et présidente active de Meala FoodTech, a noté une variété de mesures indiquant que les entreprises de technologies alimentaires israéliennes bénéficient d'une représentation féminine plus élevée par rapport aux entreprises israéliennes de la haute technologie en général, dont, par exemple, 2,5 fois plus de femmes PDG.

"Il y a quelque chose d'exceptionnel dans la foodtech israélienne", a noté Feldman Sivan, "et c'est grâce au réseautage. Mais nous ne le faisons pas assez et nous n'incluons pas assez de personnes. Pourtant les hommes le font et ça marche", souligne-t-elle.

"L'établissement de liens entre des experts aux connaissances et aux talents complémentaires est au cœur même de la mission du MAF d'accélérer l'écosystème des protéines alternatives", a déclaré Levana Shifman, responsable du MAF, qui a dirigé l'initiative.

"Le partage des connaissances et le réseautage sont la clé pour créer un impact", a ajouté Carole Bibas-Barkan, COO du MAF, expliquant la motivation de l'ONG pour l'organisation de l'événement.

courtesy MAF Fondation de l'agriculture moderne (MAF)

Une autre clé de l'avancement des femmes dans l'industrie de la technologie alimentaire est le "firgun", a déclaré le Dr Feldman Sivan, un terme en hébreu faisant référence à la célébration des réalisations d'autrui. "Firgun" était abondant lors du dîner asiatique du chef végétalien, organisé par Mika FoodArt à Jaffa.

"C'était une tâche impossible à choisir", a déclaré Anat Ziv, responsable de l'innovation pour Tnouva, à propos de ses responsabilités en tant que l'un des 11 juges experts chargés de sélectionner le groupe dynamique de superstars féminines de la foodtech parmi un groupe initial de 50 candidats.

Coparrainée par Tnuva Ventures, le fonds de capital-risque appartenant au plus grand fabricant de produits alimentaires d'Israël, avec Reinhold Cohn, Tivall, ConexionIsrael, VidiMoni et Midas Chocolate, la reconnaissance des 26 femmes a attiré beaucoup d'attention dans l'industrie alimentaire israélienne.