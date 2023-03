Une variété de raisin israélienne pourrait sauver la production mondiale de vin

Les chercheurs tentent de trouver des solutions afin de sauver la production de vin menacée par le changement climatique

Une variété spécifique de raisin israélienne pourrait permettre de préserver les vignes du monde entier contre le réchauffement climatique.

C'est ce qu'a découvert le Dr We Chen de l'Institut agricole Yunan dans le sud de la Chine, alors qu'il séquence depuis 2017 les ADN des cultivars (variétés de raisin). Après être parvenu à identifier l'ADN d'une variété déjà présente dans l'Antiquité et retrouvée lors de fouilles archéologiques, l'expert s'est tourné vers 70 pays afin de trouver du raisin proche génétiquement de celle-ci. Et il se trouve que c'est le raisin blanc sauvage qui pousse en Israël le long des cours d'eau comme le Jourdain ou le lac de Tibériade, qui a été identifié comme étant le plus similaire à cette fameuse variété antique qui a résisté à l'épreuve du temps.

Les chercheurs, qui tentent de trouver des solutions afin de sauver la production de vin menacée par le réchauffement climatique, fondent ainsi beaucoup d'espoirs sur ce raisin israélien. Ils envisagent notamment de réaliser des greffes ou des croisements afin de créer une variété encore plus résistante aux aléas météorologiques.