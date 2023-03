Près de la moitié des Juifs israéliens opposés à la loi Hametz

71 % des Juifs israéliens s'abstiennent de consommer des produits à base de levain durant Pessah

Près de la moitié des Juifs israéliens sont favorables à l'autorisation de hametz (levain) dans les hôpitaux durant la fête de Pessah, bien que la plupart d'entre eux n'en mangent pas pendant cette période, selon un sondage réalisé par l'Institut de la démocratie d'Israël.

L'enquête a été menée dans le contexte de la loi Hametz récemment adoptée à la Knesset fin mars, qui interdit les produits à base de levain dans les hôpitaux durant Pessah.

Selon ses résultats, 48% des Juifs israéliens estiment que les gens devraient être autorisés à apporter du hametz dans les hôpitaux pendant la fête, contre 44 % qui affirment le contraire. Ceci bien que 71 % d'entre eux (dont 37 % de Juifs laïcs) s'abstiennent de consommer des produits à base de levain durant cette période.

72% de ceux affiliés aux partis de la coalition soutiennent l'interdiction du hametz dans les hôpitaux pendant la Pâque, tandis que 77% de ceux qui soutiennent l'opposition pensent qu'il devrait être autorisé.

Les sondés sont encore plus nombreux à s'opposer à la fouille des sacs à l'entrée des hôpitaux : ils sont 76% à désapprouver une telle mesure (dont 41 % de Juifs ultraorthodoxes). Cette opinion est partagée par 57 % des partisans de la coalition et 91,5 % des partisans de l'opposition.

Une solution possible approuvée par une majorité 59 % de Juifs israéliens serait la création de "zones hametz" dans les hôpitaux, qui permettraient aux visiteurs de manger des produits au levain pendant la fête sans déranger qui que ce soit.

La loi Hametz constitue un problème majeur en Israël depuis des années et est considérée par beaucoup comme étant à l'origine de la chute du gouvernement Bennett-Lapid en 2022. La loi actuelle , adoptée plus tôt cette semaine par la Knesset, exige qu'un directeur d'hôpital "tienne compte des droits et des besoins des patients" avant de prendre la décision d'interdire le hametz.

Elle exige également que le cas échéant, la directive interdisant celui-ci soit publiée sur le site internet de l'hôpital et que des panneaux soient installés sur les lieux. Le directeur est également tenu de nommer un employé de l'hôpital pour informer les collègues et les patients à ce sujet.

Selon la section explicative du projet de loi, cette législation visait à renverser une décision de la Cour suprême d'avril 2020, selon laquelle une interdiction d'introduire du hametz dans un hôpital durant Pessah prononcée sans autorisation avait été considérée comme nulle.