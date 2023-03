Des délégués du Golfe et d'Afrique en Israël pour discuter des liens entre les régions

La conférence historique portera sur la guerre contre le terrorisme et la radicalisation, le dessalement et la sécurité alimentaire.

Plus de 20 invités de différents pays du Golfe et d'Afrique sont arrivés en Israël mercredi pour une visite historique à Jérusalem. Parmi ces invités, dont certains sont originaires de pays avec lesquels Israël n'a pas de relations diplomatiques, figurent des représentants de groupes de réflexion, d'instituts de diplomatie appliquée et des journalistes, a rapporté le site Ynet.

Ils participent actuellement à une conférence de trois jours, initiée par le Jerusalem Center for Public Affairs (Centre des affaires publiques et de l'État), sur les relations d'Israël avec les pays d'Afrique et du Golfe.

Des représentants d'Arabie Saoudite, de Somalie, de Djibouti, de la Tunisie, de la Mauritanie et du Soudan, des États qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël, participeront à cette conférence. Des représentants des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Tchad, de l'Éthiopie, du Ghana, de la Jordanie, du Kenya, du Maroc, de la Namibie, du Nigeria, du Rwanda, de l'Arabie saoudite, du Somaliland, de l'Afrique du Sud, du Sud-Soudan et de l'Ouganda ont également été conviés.

Parmi les participants figurent également l'ancien président de l'Association des journalistes de Bahreïn et un grand reporter saoudien. Les invités ont visité des sites importants du pays, la Knesset et ont rencontré le président de la Knesset, Amir Ohana. Le président Isaac Herzog a envoyé un message de bienvenue enregistré aux participants, et le chef du Conseil de sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, s'est entretenu avec eux.

"Il s'agit d'une rencontre historique sans précédent de représentants de pays qui, dans le climat actuel, n'étaient pas censés venir en Israël pour discuter du renforcement des liens d'Israël avec l'Afrique et de la consolidation des accords d'Abraham. Ils ont accepté de venir à Jérusalem pour parler du concept de sécurité nationale au sens large du terme, qui comprend non seulement la guerre contre le terrorisme et la radicalisation, mais aussi le dessalement, la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim", a déclaré Dan Diker, président du Jerusalem Center for Public Affairs.