"L'Iran mène une guerre d'usure contre Israël" (Yoav Galant)

Le ministre de la Défense s'est abstenu de commenter explicitement son limogeage, qui n'est pas encore effectif

Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant a porté un toast jeudi avant la fête de Pessah (Pâque juive) au quartier générale du service de sécurité intérieure du Shin Bet, en compagnie du directeur de l'agence Ronen Bar et d'autres responsables. S'il s'est abstenu de commenter explicitement son limogeage, qui n'est pas encore effectif, il a déclaré qu''en tant que personnes qui ont choisi de consacrer leur vie à la sécurité de l'État, nous avons le devoir de calmer les esprits dans la société israélienne et de maintenir un discours unificateur qui préserve le lien."

"Nous sommes dans une période de sécurité complexe, l'Iran mène une guerre d'usure contre Israël et fait avancer en même temps ses plans pour obtenir des armes nucléaires militaires. Chaque front peut potentiellement s'enflammer et entraîner d'autres fronts", a-t-il ajouté.

Galant a refusé de démissionner de la Knesset en vertu de la loi norvégienne, mais il devrait probablement s'excuser pour le discours qu'il a prononcé pendant la visite de Benjamin Netanyahou à Londres. L'entourage du Premier ministre estime d'ailleurs que le maintenir en fonction contribuera à apaiser les esprits.

Le président du Shas, Aryeh Deri, a servi de médiateur ces derniers jours entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Galant, et entre-temps, les chances augmentent que ce dernier reste à son poste malgré son limogeage. Galant refuse de démissionner de la Knesset dans le cadre de la loi norvégienne, mais s'excusera probablement pour la manière dont il s'est conduit (et non pour le fond).

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre de la Défense Yoav Galant s'entretient avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Knesset, le 15 février 2023

L'annonce de Netanyahou, au début de la semaine concernant la destitution de Galant, a conduit à une vague de protestation sans précédent avec des centaines de milliers de personnes qui ont participé à des manifestations dans tout le pays. Des responsables du cabinet du Premier ministre ont déclaré que Galant avait envoyé des messages clairs selon lesquels il souhaitait rester à son poste.