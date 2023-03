Israël : 250 000 tonnes de nourriture gaspillées pendant Pessa'h (étude)

Un total de 250 000 tonnes de nourriture, d'une valeur de 1,9 milliard de shekels, devrait être inutilisé pendant la fête

Malgré le coût élevé de la vie en Israël, les habitants devraient dépenser la somme astronomique de 7,8 milliards de shekels (soit 2.2 milliards d'euros) en nourriture pendant la fête de Pessa'h (Pâques juive) et devraient en gaspiller près de 25 %.

Selon une étude récente menée par les organisations Leket Israël et BDO, un total de 250 000 tonnes de nourriture, d'une valeur de 1,9 milliard de shekels, devrait être inutilisé pendant la Pâque. Les ménages devraient dépenser en moyenne 3 000 shekels en nourriture pour la fête, dont 400 shekels seront probablement jetés.

Les dépenses élevées en nourriture et le gaspillage qui s'ensuit contribuent de manière significative au coût élevé de la vie en Israël. Selon Leket Israel, l'impact global du gaspillage alimentaire sur le coût de la vie est de 6 900 shekels supplémentaires par ménage et par an.

"Malheureusement, une fois de plus, à l'approche des fêtes, ces données parlent d'elles-mêmes. De plus en plus de familles ne parviennent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois et, à l'occasion de Pessah, le fossé va encore se creuser", a déclaré Gidi Kroch, PDG de Leket Israël, qui a poursuivi en soulignant l'importance de la mise en œuvre d'une stratégie nationale de sauvetage alimentaire.

"Le sauvetage alimentaire contribue à la réduction des déchets et renforce la sécurité nutritionnelle, réduisant ainsi les disparités dans la société israélienne au quart du prix du coût d'achat de la nourriture", a-t-il affirmé.