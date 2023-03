Israël/Réforme judiciaire : "Donnons une chance aux négociations" (Isaac Herzog)

"Notre pays est cher à chacun d'entre nous. Ses défis en matière de sécurité, d'économie et de société sont les plus importants"

Le président de l'Etat d'Israël Isaac Herzog a publié un message ce vendredi avant l'entrée de Shabbat sur les réseaux sociaux, alors que des pourparlers ont eu lieu toute la semaine avec des partis de l'opposition et de la coalition pour apaiser la situation et trouver un accord sur la réforme du système judiciaire.

"Nous sommes au début de la période de nos vacances et de nos fêtes nationales. Comme je vous l'ai promis au cours des trois derniers mois, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour sortir de cette situation et essayer de parvenir à des accords aussi larges que possible", a-t-il déclaré.

"Ces derniers jours, mon équipe et moi-même avons tenu une série de réunions avec les représentants de la coalition et de l'opposition. Les réunions se sont déroulées dans un bon esprit et nous avons parlé de la procédure elle-même avec l'intention de parvenir à des accords via des pourparlers [...] Dans l'espoir et la conviction qu'avec des discours appropriés, nous pourrons parvenir à des accords substantiels. Je considère cet effort comme très positif", a-t-il affirmé.

"Donner une chance aux négociations"

"Je suis à l'écoute des voix du peuple. Nous sommes attentifs aux suggestions, aux idées et aux appels qui nous sont adressés par l'ensemble de la nation. Je promets de faire tous les efforts nécessaires et j'attends la même chose de tous les partenaires du processus", a assuré le président Herzog.

Gili Yaari /Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel-Aviv

Le président s'est dit être "conscient que les suspicions sont grandes". "Je sais qu'il y a malheureusement de l'hostilité et de la méfiance. Il est important que respirions un bon coup, que nous regardions la réalité en face et que nous donnions une vraie chance au processus de négociation. Notre pays est cher à chacun d'entre nous. Ses défis en matière de sécurité, d'économie et de société sont les plus importants. La fusion du judaïsme et de la démocratie est une combinaison merveilleuse, à mon avis, et nous devons la préserver à tout prix. L'occasion nous a été donnée d'essayer de changer de direction, d'essayer de conduire à un processus qui peut même être bon et sain pour une nation qui se trouve au milieu d'un débat difficile. Donnons-lui une chance", a-t-il conclu.

Malgré l'annonce d'une "pause" législative annoncée par M. Netanyahou pour donner une "chance [...] au dialogue", les manifestations pro et anti-réforme se poursuivent dans le pays.