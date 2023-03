Israël/Ramadan : plus de 2 000 policiers déployés ce vendredi à Jérusalem

"La police israélienne continuera d'opérer tout au long de la journée et du mois de Ramadan pour maintenir la sécurité et l'ordre"

"Plus de 2 000 policiers ont été déployés ce vendredi à Jérusalem pour maintenir l'ordre public et dirigé le trafic accru, dans le but de permettre l'arrivée de dizaines de milliers de fidèles se rendant sur le Mont du Temple et d'exercer leur liberté de culte en toute sécurité", a rapporté la police dans la communiqué.

Les évaluations et l'importante activité dans la ville et aux points de passage autour de Jérusalem ont permis l'entrée de milliers de fidèles sur le Mont du Temple, ainsi que la fluidité du trafic et des transports publics depuis les points de passage jusqu'à la Vieille Ville.

Il y a environ deux heures, la prière de midi du deuxième vendredi du mois de Ramadan s'est achevée sur le mont du Temple avec la participation de dizaines de milliers de fidèles.

Peu après la fin de la prière, la police a appréhendé quatre suspects pour les interroger à la sortie de la zone du Mont du Temple. Ces suspects ont été soupçonnés d'avoir brandi le drapeau d'une organisation terroriste et d'avoir lancé un appel à la violence.

Tôt ce vendredi matin, des agents de la police des frontières stationnés à la Porte des Lions ont identifié un sac contenant des drapeaux et des bandeaux d'une organisation terroriste. Ils ont été confisqués et empêchés d'entrer sur le Mont du Temple.

Aussi, une évaluation spéciale de la situation s'est tenue au poste de police du Mur occidental, sous la direction du commissaire de police Yaakov Shabtai et du commandant du district de Jérusalem Doron Turgeman, qui était chargé des préparatifs, avec le commandant de la police des frontières, et d'autres responsables.

"La police israélienne continuera d'opérer tout au long de la journée et du mois de Ramadan, en collaboration avec les forces de sécurité, afin de maintenir la sécurité et l'ordre, de lutter contre l'incitation et les instigateurs, et de permettre aux fidèles d'exercer leur liberté de culte dans la vieille ville et les lieux saints de Jérusalem", conclut le communiqué de la police.