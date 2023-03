Tsahal va détruire la maison du terroriste de l'attentat rue Dizengoff à Tel-Aviv

L'annonce a été faite trois semaines après l'attentat qui a fait un mort et deux blessés

L'armée israélienne a l'intention de détruire la maison du terroriste Mutaz Salah al-Khawaja, qui a perpétré l'attentat de la rue Dizengoff à Tel-Aviv au mois de mars, a annoncé vendredi le porte-parole de Tsahal. Lors de l'attaque, Rotem Mansano et Michael Osdon ont été blessés et Or Eshkar est décédé à l'hôpital Ichilov dix jours après avoir été grièvement touché par la fusillade.

La maison du terroriste se trouve dans le village de Ni’lin en Cisjordanie et sa famille peut présenter une réclamation pour s'opposer à sa destruction, selon Channel 12.

Mutaz Salah al-Khawaja, 23 ans, du village de Ni'lin près de Ramallah, est le terroriste qui a perpétré la fusillade à Dizengoff. Khawaja a été éliminé par David Friedman, un policier qui n'était pas en service mais présent près du lieu de l'attaque.

Dans la nuit qui a suivi l'attaque, des soldats de Tsahal, du Shin Bet et des forces spéciales ont cartographié la maison du terroriste pour démolition. Selon des sources palestiniennes, les forces de sécurité israéliennes sont entrées dans le village où vivait le terroriste, et ont arrêté son père, Salah al-Khwaga, membre du Hamas. Au cours de l'opération antiterroriste, des individus ont jeté des pierres, lancé des explosifs et des dizaines de cocktails Molotov sur les forces qui ont riposté en tirant.