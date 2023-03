Israël : une place Claude Goasguen inaugurée à Jérusalem

"Claude Goasguen était un ami fidèle et sincère d’Israël !"

Jérusalem, la capitale de l'Etat d'Israël, a baptisé cette semaine un parvis du nom de l'ancien député Claude Goasguen, face au musée Menahem Begin, a rapporté Jérémy Redler, responsable Les Républicains, conseiller régional d’Île-de-France, conseiller de Paris et premier adjoint au maire du 16e sur Twitter. "Je suis honoré d’avoir pu participer à ce moment et y avoir rendu hommage à un ami fidèle et sincère d’Israël !", a-t-il affirmé.

Figure de la droite, Claude Goasguen est décédé en mai 2020 à l’âge de 75 ans des suites du coronavirus. Il était également membre de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée et de plusieurs groupes d'études notamment sur les chrétiens d'Orient, l'antisémitisme ou les Kurdes.

Chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite, M. Goasguen était marié et père de deux enfants. Une place Claude Goasguen avait été inaugurée en octobre 2021, dans le 16e arrondissement de Paris.