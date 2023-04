La fermeture des points de contrôle débutera mercredi à 17h, pour le premier soir de Pessah

La fermeture annuelle des points de contrôle israéliens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza a été annoncée par le porte-parole de l’armée israélienne. Cette fermeture sera effective dès mercredi, premier soir de Pessah, jusqu’au 12 avril. Durant toute cette période, l’entrée des Palestiniens à Jérusalem depuis la Cisjordanie ne sera autorisée “que pour les cas humanitaires, médicaux et exceptionnels, sous réserve de l'approbation du Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT)".

Le porte-parole de Tsahal a néanmoins déclaré que les points de contrôle de ces territoires vers Israël seront ouverts quelques jours, dans le cadre de l'assouplissement des restrictions de voyage et religieuses pour les Palestiniens pendant le mois du Ramadan, qui coïncide cette année avec Pessah et la Pâque chrétienne. Les checkpoints seront ainsi ouverts au milieu de la période de Pessah, pendant les jours dits de Hol Hamo’ed ("profane du temps fixé ») qui est la période de quatre jours intermédiaire entre les premiers et derniers jours des grandes fêtes juives de Pessah et Souccot.

D'après le Waqf jordanien, l'autorité responsable des lieux de cultes musulmans à Jérusalem, 250.000 personnes se sont réunies vendredi pour prier sur le Mont du Temple/Esplanade des mosquées, lors du deuxième vendredi du mois sacré du Ramadan.