Israël : 13e semaine de manifestations contre la réforme judiciaire

Les protestations se poursuivent en dépit des négociations lancées autour de la réforme

Les manifestations contre la réforme judiciaire se sont poursuivies samedi soir à Tel-Aviv, Jérusalem, Haïfa et d'autres villes du pays pour la treizième semaine consécutive, en dépit des négociations entamées la semaine dernière entre coalition et opposition sous l'égide du président Herzog.

https://twitter.com/i/web/status/1642203971535220743 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les pourparlers autour des dispositions de la réforme ont commencé au lendemain du gel du processus législatif par Benjamin Netanyahou sur fond de protestations populaires sans précédent après l'annonce du limogeage du ministre de la Défense Yoav Galant. Mais malgré cette victoire, les opposants à la réforme avaient promis de ne pas relâcher leur pression sur le gouvernement en continuant à manifester.

"La tentative de Netanyahou d'endormir les manifestants a échoué", ont déclaré des organisateurs. "Plus de 445 000 manifestants pro-démocratie sont descendus dans les rues d'Israël ce soir, dans l'une des plus grandes manifestations de l'histoire d'Israël. Et nous continuerons à être dans la rue jusqu'à ce que nous garantissions que l'État d'Israël reste une démocratie."

"Nous sommes sur nos gardes", a écrit le chef de l'opposition Yair Lapid, sur Twitter, partageant des photos de lui assistant aux manifestations. "Le danger n'est pas encore passé." Quant à la leader du parti travailliste Merav Michaeli, elle a a déclaré lors de la manifestation dans la rue Kaplan de Tel-Aviv que les protestations se poursuivraient tout au long des négociations "pour s'assurer que l'opposition ne tombe pas dans le piège de Netanyahou".

Ils étaient encore 175 000 à se rassembler rien qu'à Tel-Aviv, brandissant des drapeaux israéliens mais aussi américains, pour saluer la position de Joe Biden qui refuse de recevoir Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche tant qu'un compromis à la réforme ne sera pas trouvé.

Les rassemblements ont été marqués par plusieurs incidents, notamment à Tel-Aviv, lorsqu'une poignée de protestataires a tenté de rejoindre la route Ayalon pour bloquer le trafic. Ils ont rapidement été dispersés par la police et la circulation a pu reprendre. Mais quelques heures plus tard, d'autres manifestants ont récidivé, menant au blocage de la voie par les autorités dans les deux sens.

Erik Marmor/Flash90 Des manifestants anti-réforme bloquent la route Ayalon à Tel-Aviv, le 1er avril 2023

Trois habitants de Tel-Aviv âgés de 19 ans qui étaient présents à la manifestation rue Kaplan ont en outre été arrêtés pour possession d'armes et de gaz poivré. A Haïfa, un manifestant soupçonné d'avoir agressé un policier et d'avoir troublé l'ordre public dans le centre Horev a également été appréhendé, tandis que plusieurs manifestants munis de drapeaux palestiniens ont été empêchés de rejoindre le rassemblement.

Une nouvelle manifestation d'opposants à la réforme a également eu lieu à Modiin, devant le domicile du ministre de la Justice Yariv Levin.