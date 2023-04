Un whisky israélien remporte le prix du meilleur "Single malt" au monde

Le producteur Milk & Honey (M&H) basé à Tel Aviv assure que le climat israélien est le secret de son succès

Le producteur israélien de whisky Milk & Honey (M&H) s'est vu décerner la semaine dernière le titre de "meilleur Single malt du monde" par les World Drinks Awards. Les juges ont souligné que l'alcool fabriqué en Israël a "des arômes fruités, avec un zeste d'agrumes et de pêche blanche et un soupçon de vernis à bois".

"Doux au goût et lourd en bouche, ce whisky a des saveurs de sirop d'or, de vanille, de fruits tropicaux et de thé glacé, avant une finale de tanins de chêne avec des notes d'anis et d'écorce de citron", ont ajouté les juges des World Drinks Awards. Le whisky Single Malt est issu d'une unique distillerie et est est distillé exclusivement à partir de la fermentation d'orge maltée.

M&H a été fondée en 2013 par Gal Kalkstein et elle est devenue la première distillerie de whisky en Israël. Le producteur basé à Tel Aviv a confié que le climat israélien était le secret de son succès.

"Les 300 jours d'ensoleillement par an en Israël et le climat méditerranéen sont notre plus grand avantage. La maturation en climat chaud signifie que notre whisky vieillit rapidement, mais avec beaucoup de grâce. Le whisky fabriqué dans des conditions climatiques plus chaudes s'imprègne d'un terroir spécifique qui lui confère des saveurs uniques, quelque peu différentes de celles de leurs homologues du Vieux Continent. Nos méthodes, nos techniques et nos équipements perpétuent un savoir séculaire et nous maintenons la tradition d'un vieillissement minimum de trois ans", peut-on lire sur le site de M&H qui vend ses produits dans une quarantaine de pays.

Ce n'est pas la première récompense de la distillerie, qui a déjà reçu huit prix pour la qualité de son whisky. Le producteur a notamment remporté plusieurs titres dans la catégorie "Rest of the World" des World Drinks Awards, et a obtenu le statut de "producteur artisanal de l'année", "innovateur de marque de l'année" et "maître distillateur de l'année".

M&H a également remporté le prix "APEX Dead Sea" au Trophée international de Francfort 2022, ainsi que deux médailles d'or à la San Francisco World Spirits Competition 2022 pour ses whiskys "Elements Sherry" et "Elements Peated".