Israël : un incident entre un policier à cheval et une manifestante anti-réforme suscite la controverse

Un policier a frappé une jeune femme, accusée d'avoir mis en danger son cheval, ce qu'elle conteste

La police israélienne a réagi dimanche matin à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant un officier à cheval frappant une jeune femme lors d'une nouvelle manifestation contre la réforme judiciaire à Tel Aviv samedi soir. La police a affirmé que les images ne présentaient pas l'événement dans sa totalité et que la manifestante avait, dans un premier temps, attaqué un cheval de la police, frappant l'animal à la tête.

https://twitter.com/i/web/status/1642253314388623360 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Après avoir été avertis qu'il s'agissait d'une manifestation illégale et que la force serait utilisée, deux manifestants ont brandi des pancartes et un mât de drapeau à la tête d'un cheval de la police, d'une manière qui a mis en danger le cheval, le cavalier et les manifestants eux-mêmes", a déclaré la police dans un communiqué.

"Le policier a repoussé la manifestante en utilisant une force raisonnable", a ajouté la police. "Nous avons également noté que ce n'est pas la première fois que des manifestants, dans les rassemblements contre la réforme judiciaire, tentent de frapper les chevaux de la police".

De son côté, la manifestante, Yaël Reuveni, âgée de 24 ans, a affirmé avoir eu "l'impression que le policier cherchait un endroit où passer ses nerfs et sa frustration. Je n'ai probablement pas bougé assez vite pour lui. Il a trouvé le maillon faible et m'a frappé. Je tenais une pancarte et j'ai essayé de me défendre après que le cheval m'a marché dessus. C'était complètement disproportionné". "Je ne lui ai rien fait. J'ai essayé de bouger et il m'a bloqué avec un autre policier à cheval, et le cheval m'a marché dessus. Ils ont commencé à me fouetter. Ils m'ont tendu une embuscade ", a-t-elle poursuivi.

De son côté, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir a condamné l'incident dimanche matin. "Je n’ai pas du tout aimé ces images et je vais m’adresser au commandant du district, Ami Eshed, afin d’obtenir des clarifications. A mes yeux, il s’agit d’un événement extrêmement grave. Peu importe que l’on soit de droite ou de gauche, pour ou contre la réforme, chaque personne, même si elle bloque une route, ne mérite pas d’être frappée de la sorte. Il n’y aucune raison, apparemment, pour justifier un tel usage de la force. En général, je soutiens totalement les combattants et les policiers. Là, je suis préoccupé".

Des centaines de milliers de manifestants ont protesté dans tout le pays contre les réformes judiciaires samedi soir, bien que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé la semaine dernière que le processus législatif de la réforme judiciaire serait suspendu jusqu'à la session d'été de la Knesset, et que les négociations entre la coalition et l'opposition sur un compromis aient commencé à la résidence du président.