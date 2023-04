Israël : des médecins entrent dans l'histoire avec un traitement de thérapie génique du cerveau

Adiroop Kumar, âgé de 4 ans et originaire d'Inde, souffre d'un déficit en AADC, une maladie du cerveau qui empêche de lever la tête

Les médecins du centre médical Sheba Tel-HaShomer sont entrés dans l'histoire mercredi en réalisant pour la première fois en Israël une intervention chirurgicale qui permet d'administrer une thérapie génique directement dans le cerveau, a rapporté dimanche Israel Hayom.

L'intervention, qui a consisté à injecter le gène directement dans le cerveau du patient - Adiroop Kumar, 4 ans, originaire d'Inde - a duré sept heures et a coûté 10 millions de shekels (2,6 millions d'euros) par flacon. Elle a été l'opération chirurgicale la plus coûteuse jamais réalisée en Israël.

L'opération a été menée par le Dr Zion Zibly, directeur du département de neurochirurgie du Sheba Medical Center, et le Dr Lior Ungar, neurochirurgien principal du département. Le Dr Bruria Gidoni-Ben-Zeev, chef du service de neurologie pédiatrique de l'hôpital pour enfants Edmond et Lily Safra, a supervisé tous les traitements, ainsi que le suivi et les soins médicaux.

Adiroop était venu d'Inde avec sa mère spécialement pour la procédure. Quelques années auparavant, on lui avait diagnostiqué un déficit en AADC, une maladie génétique rare causée par des modifications du gène qui produit l'enzyme AADC nécessaire à la production de certaines substances vitales pour le fonctionnement normal du cerveau et des nerfs, telles que la dopamine et la sérotonine. Cette maladie rend presque impossible pour un enfant de lever la tête, ainsi que de marcher et de parler.

Jusqu'à présent, il n'existe pas de traitement pour la déficience en AADC, qui entraîne le plus souvent la mort avant l'âge de 10 ans. En Israël, dix enfants ont été diagnostiqués avec la maladie ces dernières années, dont quatre cas mortels. Environ deux nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans le pays.

Upstaza est un traitement inédit qui consiste à introduire un gène sain dans le cerveau du patient. Il a déjà été autorisé en Europe, et devrait l'être en Israël et aux États-Unis.

"Nous travaillons avec des centaines de patients, et chacun d'entre eux a une histoire unique. Il en va de même dans ce cas, ce qui nous donne l'espoir de pouvoir sauver de nombreuses autres vies en Israël et dans le monde. Nous pensons que cette avancée scientifique nous servira également dans d'autres domaines et nous permettra de soulager de nombreux patients", a déclaré M. Zibly.

"Adiroop est le deuxième enfant que nous traitons, et un test génétique effectué à l'âge de six mois a permis de diagnostiquer la maladie. Les médecins nous ont prévenus que son espérance de vie pourrait être courte. C'est pourquoi, à chaque instant, je vérifie sa respiration pour m'assurer qu'il est en vie. J'espère vraiment qu'il y a une chance qu'il survive à cette terrible maladie", a déclaré sa mère au quotidien Israel Hayom.

"Nous espérons qu'en Israël, nous pourrons commencer une nouvelle vie et un nouveau chemin pour notre fils. Nous ressentons également en Israël et à l'hôpital une humanité et une vraie gentillesse, nous ne nous sentons plus comme des étrangers. Nous aimons les gens, la culture, les traditions, la langue et la nourriture. C'est vraiment la Terre sainte", a-t-elle conclu.