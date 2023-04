Israël : la Parlement approuve la création de la garde nationale voulue par Itamar Ben Gvir

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a qualifié les priorités du gouvernement de "ridicules et méprisables"

Le gouvernement israélien a approuvé dimanche après-midi la création de la Garde nationale sous la tutelle du ministère de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. "Il s'agit d'une nouvelle importante pour les résidents d'Israël et une étape importante pour ma sécurité personnelle", a-t-il déclaré.

Plus tôt ce dimanche, les ministres ont voté en faveur d'une réduction budgétaire majeure dans tous les ministères afin de financer la garde nationale voulue par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Avec la formation de cette garde nationale, le salaire de 3000 policiers augmentera, selon le quotidien Maariv.

La semaine dernière, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis à M. Ben Gvir qu'il soumettrait la question au vote aujourd'hui, en échange du maintien du ministre au sein du gouvernement, malgré son opposition à la suspension par M. Netanyahou du projet de loi sur la réforme du système judiciaire. Plusieurs ministres du cabinet ont exprimé leur opposition à cette mesure, mais ont néanmoins voté en sa faveur.

Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben Gvir.

Cette mesure, qui devrait coûter 1 milliard de shekels, a été fortement critiquée par de nombreux membres de l'opposition. "Le gouvernement a approuvé des coupes budgétaires dans tous les ministères pour financer la milice privée de Ben Gvir. Ils vont couper la santé, l'éducation, l'aide sociale, les transports en commun, le budget de la défense, tout ça pour financer une armée privée de voyous pour le clown Tiktok. Les priorités de ce gouvernement sont ridicules et méprisables. Il existe depuis trois mois et la seule chose qui le préoccupe est de piétiner la démocratie et de promouvoir les fantasmes extrêmes de gens délirants", a réagi le chef de l'opposition Yaïr Lapid.

Le président du syndicat des travailleurs sociaux, l'avocat Inbal Harmoni, a soutenu que les coupes budgétaires des autres ministères menées par le gouvernement "entraîneront l'effondrement des services sociaux".