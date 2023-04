Israël : "l'ampleur des alertes aux attentats terroristes est sans précédent", avertit le chef du Shin Bet

Les divisions actuelles au sein de la société "pourraient conduire à un désastre"

Le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a participé ce dimanche à la cérémonie en mémoire du sixième président du pays, Haïm Herzog, à Jérusalem, et a prononcé un discours dans lequel il a évoqué les nombreuses menaces sécuritaires qui pèsent sur Israël. "Nous sommes au milieu d'une période sécuritaire sensible et complexe, l'ampleur des alertes aux attentats terroristes est sans précédent. Et nous le Shin Bet avec l'armée, le Mossad et la police, déjouons les attaques terroristes", a-t-il déclaré.

Ariel Hermoni, Ministry of Defense Yoav Galant et Ronen Bar

Bar a fait référence aux tentatives des ennemis d'Israël de profiter des fortes divisions de la société israélienne pour atteindre le pays. "Je voudrais déconseiller à nos ennemis de tester la cohésion et la détermination du peuple d'Israël face à toute menace", a-t-il souligné, précisant toutefois "que les désaccords actuels dans la société israélienne pourraient s'avérer désastreux pour la nation".

"Je suis sûr que, si nous pouvions consulter Haïm Herzog aujourd'hui et entendre son opinion, il serait perturbé par le langage employé, l'exclusion, la division, la diffamation en ligne généralisée, qui pourrait conduire à un désastre dont nous ne pourrons pas nous remettre", a-t-il soutenu.

M. Bar a estimé que l'ex-président - le père de l'actuel président Isaac Herzog - serait réconforté de savoir que le Shin Bet "continue de fonctionner selon un ensemble de valeurs claires et que son aiguille pointe toujours dans une direction. Et cette aiguille, même aujourd'hui, ne bougera pas d'un degré, ni à droite, ni à gauche".