Israël : "Nous ne permettrons pas aux Iraniens et au Hezbollah de nous faire du mal" (Y. Galant)

"Nous sommes sous tension dans tous les secteurs"

Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant a déclaré dimanche lors d'une visite de la brigade Etzion : "nous ne permettrons pas aux Iraniens et au Hezbollah de nous faire du mal. Nous ne l'avons pas permis dans le passé, nous ne le permettons pas maintenant ni à l'avenir".

"Je suis heureux de voir la grande motivation de tous les soldats du bataillon. La tâche que vous accomplissez pour défendre l'État d'Israël est claire - vous devez être tranchant comme un couteau contre le terrorisme et faire du mal à ceux qui veulent nous nuire", a-t-il dit.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense. Yoav Galant et la brigade Etzion

"Nous sommes sous tension dans tous les secteurs. Les Iraniens envoient leurs armes en Judée-Samarie et à Gaza, et tentent de s'établir en Syrie et à la frontière libanaise. Nous ne permettrons pas aux Iraniens et au Hezbollah de nous faire du mal. Chaque bataillon et chaque brigade opérant dans tout le pays a un rôle important. Vous êtes le certificat d'assurance qui permet à toutes nos familles de s'asseoir ensemble autour du Seder. Je vous souhaite, à vous et à vos familles, de bonnes vacances et beaucoup de succès, prenez soin de vous", a-t-il poursuivi.

Au cours des dernières années, Israël a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie, visant à la fois les positions du régime syrien et celles des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël. En mars 2022, les Gardiens avaient rapporté que deux de leurs officiers avaient été tués dans une attaque israélienne en Syrie, avertissant qu'Israël "paierait pour ce crime".