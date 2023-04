Israël : Ruby, rhinocéros du zoo de Ramat Gan, est décédé à l'âge de 2 ans

L'espérance de vie d'un rhinocéros est en général de 46 à 50 ans

Ruby, rhinocéros du safari de Ramat Gan en Israël, est décédé dimanche à l'âge de 2 ans seulement. Il avait été nommé Ruby en hommage à l'ancien président du pays, Reuven (Ruby) Rivlin. Il appartenait à une espèce de rhinocéros appelée "rhinocéros blanc".

Les responsables du Safari de Ramat Gan ont déclaré samedi que Ruby ne mangeait pas et avait l'air faible avant de s'effondrer dimanche après-midi. L'équipe du Safari Wildlife Hospital a prélevé des échantillons pour essayer de comprendre ce qui a causé la mort du jeune rhinocéros et son corps sera envoyé pour un examen de cause de décès. "Il a appris à jouer avec sa sœur Rainy et à se vautrer dans la boue du lac avec sa mère. Tout le monde au safari est triste", a-t-il été rapporté.

L'espérance de vie d'un rhinocéros est en général de 46 à 50 ans. Aujourd'hui, 9 rhinocéros vivent au zoo de Ramat Gan. En 2020, Mazal, le rhinocéros qui a atteint l'âge le plus avancé est décédé à 49 ans. Aujourd'hui, le rhinocéros le plus âgé est Atari, 43 ans.

Les rhinocéros du zoo font partie du programme européen d'élevage de rhinocéros blancs de la sous-espèce méridionale. Le programme compte actuellement 402 rhinocéros dans 110 zoos. Le rhinocéros blanc est en danger d'extinction et son statut en voie de disparition.