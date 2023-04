Le 40e Congrès mondial du diamant s'est tenu en Israël

"Aujourd'hui, les conditions changent, le climat des affaires change, le consommateur change et la concurrence change"

La Fédération mondiale des bourses de diamants (WFDB) a tenu son 40e Congrès mondial du diamant en Israël, à Ramat Gan du 28 au 30 mars 2023 avec les responsables des représentants de 27 bourses membres, ainsi que des dizaines de jeunes diamantaires. La pierre précieuse pesait, en 2018, 15 milliards de dollars à l’exportation, dans ce pays devenu quatrième place mondiale du secteur.

Caroline Haïat/i24NEWS Boaz Moldawsky

"Aujourd'hui, les conditions changent, le climat des affaires change, le consommateur change et la concurrence change. Nous devons étudier ces changements et prendre des mesures pour nous adapter. Si, en tant que leaders de l'industrie mondiale du diamant, nous ne nous adaptons pas, nous resterons à la traîne", a déclaré le président de la WFDB, Yoram Dvash. Il a par ailleurs invité l'industrie à s'inspirer de la sagesse de la jeune génération et a appelé les jeunes diamantaires à participer à l'élaboration de l'avenir de l'industrie.

Plusieurs délégués ont exprimé des réserves quant à l'adoption de certificats numériques par l'Institut Gemologique d'Amérique, et il a été décidé que la WFDB présenterait ces certificats numériques. La commercialisation générique des diamants a elle aussi été discutée en collaboration avec le Natural Diamond Council. Un comité a par ailleurs été créé pour améliorer l'image de la WFDB au niveau mondial.