Israël : un rapport de l'OCDE recommande d'accroître l'intégration des ultra-orthodoxes et des Arabes sur le marché du travail

La corruption en Israël est élevée par rapport au reste du monde, selon le rapport

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié ce lundi un rapport sur l'économie israélienne dans lequel elle félicite le pays pour son rétablissement rapide après la crise du Covid-19, tout en avertissant que sans aborder l'intégration de certaines populations sur le marché du travail, la bonne situation économique de l'Etat hébreu pourrait se détériorer de manière significative.

Le rapport recommande d'accroître l'intégration des ultra-orthodoxes (Haredim) et des Arabes sur le marché du travail, notant qu'une réforme importante dans ce domaine est nécessaire, mais aussi de couper les allocations pour les étudiants des yeshivots mariés (écoles talmudiques), et de conditionner les allocations pour les enfants dont le père travaille.

L'OCDE a averti que sans l'intégration de ces populations, le ratio dette/PIB atteindra 140 % - un chiffre qui ne lui permettra pas de faire des affaires dans le monde et qui chassera l'industrie de la high tech du pays.

Par ailleurs, le rapport évoque le système de santé israélien et indique qu'environ la moitié des médecins en Israël approchent de l'âge de la retraite, un chiffre particulièrement élevé par rapport aux autres pays de l'organisation, ce qui risque d'aggraver la pénurie de professionnels de la santé. Selon le rapport, l'Etat hébreu ne forme pas assez de nouveaux médecins par rapport à sa population.

De plus, l'organisation recommande d'approfondir la lutte contre la corruption qui reste élevée en Israël par rapport au reste du monde.

Pour l'avenir, les économistes de l'OCDE estiment que la croissance devrait se modérer mais rester ferme, atteignant 3 % en 2023 et 3,4 % en 2024. Le rapport indique que la croissance est affectée, entre autres, par les pressions inflationnistes et de la hausse des taux d'intérêt, tout en mentionnant également les risques découlant de l'incertitude, tant au niveau mondial que local. L'organisation insiste sur la nécessité de maintenir une politique monétaire restrictive et une politique budgétaire responsable.

Yonatan Sindel/Flash90 Betsalel Smotrich

"Je remercie l'OCDE pour le rapport complet et approfondi sur l'économie d'Israël. Le rapport souligne la force de l'économie israélienne ainsi que la nécessité de faire face aux défis structurels importants auxquels l'économie est confrontée à moyen et long terme. Des recommandations importantes du rapport sont déjà mises en œuvre dans le cadre du plan économique et du budget pour les années 2023-2024", a déclaré le ministre des Finances, Betsalel Smotrich.