Après Paris, Tel Aviv pourrait durcir les lois sur les trottinettes électriques

Alors que les électeurs français ont voté dimanche pour que Paris devienne la première capitale européenne à interdire complètement les trottinettes électriques, i24NEWS a interviewé les habitants de Tel Aviv pour connaître leur opinion sur une telle mesure, alors que les usagers sont nombreux dans la Ville blanche.

À Tel Aviv, les trottinettes sont omniprésentes. La ville prévoit également de plus que doubler le nombre de pistes cyclables.

Le maire de Tel Aviv, Ron Huldai, rêvait d'une métropole utopique sans voiture et sans pollution. Les vélos et trottinettes électriques remplacent près d'un million de trajets en voiture par mois, ce qui réduit considérablement les émissions de pollution.

"C'est terrible parce qu'elles sont très dangereuses", a déclaré Bertha Berger, une habitante de Tel Aviv. "Ils devraient rouler sur la route parce que la vitesse à laquelle les usagers vont est ridicule. J'ai eu cinq accidents de vélo. Même les piétons sont terrifiés à l'idée de marcher sur le trottoir. Ce n'est pas agréable du tout", a-t-elle affirmé à i24NEWS.

D'autres au contraire pensent que les trottinettes sont un bon moyen de se déplacer. Mais ils pensent aussi que la réglementation relative à l'octroi des licences doit être améliorée.

"J'utilise parfois les trottinettes parce qu'elles sont pratiques. En même temps, mes amis et moi disons souvent que nous aimerions qu'il y ait plus de règles, parce que les gens vous percutent souvent", a déclaré Jay Brandt, un habitant de Tel Aviv. "On a toujours l'impression qu'on va se faire renverser".

Israël compte plus de 100 000 trottinettes. Les accidents sont fréquents et il n'existe aucune règle concernant l'état d'ébriété, bien qu'au moins 20 % des accidents de trottinettes électriques à Tel-Aviv soient dus à la conduite en état d'ébriété.

Un peu plus de 100 000 personnes, soit 7,46% des Parisiens inscrits sur les listes électorales, ont pris part à cette "votation" inédite dimanche. D'ici août 2023, quelque 25 000 trottinettes électriques de location devront être retirées à Paris, une mesure que les autorités municipales avaient d'abord envisagée pour des raisons de sécurité publique. À Paris, plus de 400 personnes ont été blessées dans des accidents de trottinettes en 2022. Trois décès ont également été déplorés. Dans le monde entier, les villes renforcent la réglementation sur ce moyen de transport, les habitants ayant demandé une limitation de la vitesse et des zones où elles peuvent être garées.