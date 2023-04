"Sans Tsahal et les forces de sécurité, il n'y a pas d'État d'Israël" (B. Netanyahou)

"Le plus important est de laisser la politique à l'entrée de la base et de s'unir"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a porté un toast lundi à l'occasion de la fête juive de Pessah qui débute mercredi, avec les combattants des unités d'Oketz et Lotar. Le Premier ministre Netanyahou a rencontré le commandant de l'unité Sting, le lieutenant-colonel E., et les soldats de l'unité qui ont participé aux opérations antiterroristes de ce matin à Naplouse où deux terroristes ont été éliminés.

"Nous sommes à la veille de Pessah, et nous nous battons également pour notre sécurité et notre liberté. Certains d'entre vous ont déjà participé à l'action de ce matin, vous n'avez pas encore eu le temps de dormir, mais vous avez fait un excellent travail. Je tiens à vous féliciter et à vous dire que je suis fier de vous, de chacun d'entre vous. Vous méritez vraiment toutes les bénédictions du peuple d'Israël", a déclaré Benjamin Netanyahou.

"Sans Tsahal et les forces de sécurité, il n'y a pas d'État d'Israël. Pour qu'il y ait un État d'Israël, nous devons maintenir notre unité, nous devons maintenir notre capacité à nous défendre contre ceux qui veulent nous nuire. Le plus important est de laisser la politique à l'entrée de la base, de s'unir pour protéger Israël. C'est pour cela que nous sommes ici. Je vous remercie du fond du cœur pour l'excellent travail que vous accomplissez pour cette cause sacrée", a-t-il ajouté.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense. Yoav Galant

Le ministre de la Défense Yoav Galant, était présent aux côtés du Premier ministre alors que ce dernier l'avait limogé en raison de son opposition à la réforme judiciaire. Netanyahou a finalement décidé de reporter son limogeage.

"Nous avons une armée forte et de haute qualité, qui opère jour et nuit dans tous les secteurs. Les menaces contre nous sont grandes et proviennent d'une seule source - l'Iran, qui envoie ses armes à Gaza, en Syrie, au Liban, en Cisjordanie, et essaie même de recruter des citoyens à l'intérieur du territoire d'Israël", a déclaré Yoav Galant.

Israël est confronté à une vague de terrorisme depuis plusieurs mois qui a déjà fait une quinzaine de morts et à des tentatives d'attaques venues de Gaza et de Syrie. Dimanche soir, un drone iranien en provenance de Syrie a été abattu dans le nord d'Israël, tandis que ce matin un drone de Gaza envoyé par le Hamas a été abattu dans le sud de l'Etat hébreu.