Israël : manifestation pour la réforme judiciaire à Jérusalem

"Des débordements au niveau des symboles ont eu lieu"

Une centaine de manifestants en faveur de la réforme judiciaire se sont réunis lundi après-midi devant la résidence du président israélien Isaac Herzog alors que des négociations ont eu lieu avec de nombreuses factions politiques. Les conversations ont duré deux heures dans une atmosphère "positive" et ont abordé la question de la sélection des juges, qui est au cœur du différend entre l'opposition et la coalition.

"La longue conversation s'est déroulée dans un bon esprit, et les parties y ont exprimé à la fois leur douleur et leurs préoccupations, ainsi que leur intention sincère d'essayer de parvenir à un accord aussi large que possible", a déclaré le bureau du président dans un communiqué.

"Le contenu de ces conversations demeure inconnu. On ressent ici de la douleur et de la colère vis-à-vis du président Herzog et des juges de la Cour suprême. Le principal slogan est : 'le peuple exige une réforme judiciaire'", a témoigné Pierre Klochendler, correspondant i24NEWS à Jérusalem. "Il y a des symboles toxiques, des manifestants sont habillés comme des déportés dans un camp de concentration de la Shoah. Il y a des débordements au niveau des symboles qui sont de mauvais goûts", a-t-il affirmé.

"Si je me réfère a ces manifestants, il n y a pas de place de dialogue. Au contraire, on proteste contre le dialogue", a-t-il ajouté en évoquant également la difficulté pour la droite israélienne de se mobiliser à quelque jours de la fête de Pessah.

"Lors de la réunion, nous avons discuté en détail des questions complexes. La réunion conjointe aiguise la distance qui doit être franchie et nous sommes déterminés à continuer à lutter pour un Israël juif, démocratique et fort. Nous avons mis la déclaration d'Indépendance sur la table comme base d'une constitution qui ancrerait les droits et les valeurs. Nous remercions le président de l'État et la maison du président pour les efforts", a réagi le parti de l'opposition Yesh Atid après la réunion.

La ministre des Transports Miri Regev a promis dimanche que le projet de loi sur la réforme du système judiciaire reprendrait une fois que la Knesset reprendra pour sa session d’été.