Pourquoi Pessah est-il différent en Israël?

En Israël, les traditions sont sacrifiées au nom de la liberté de la tradition juive de s'épanouir pleinement

D'une certaine manière, une table de seder est une table de seder. L'agitation familiale au début, puis les tours de table avec la haggadah de la Pâque racontant (en quelque sorte) l'histoire de l'Exode. Puis le repas, et enfin la dernière partie, avec un ou deux convives qui chantent les derniers chants pendant que les autres sont assis, affalés, à moitié endormis.

C'est un ensemble d'images intemporelles de Pessah, associées aux trois matzahs, aux quatre coupes de vin et au cri de "l'année prochaine à Jérusalem" qui vous dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Cet ensemble d'images couvre non seulement le temps mais aussi l'espace dans le monde juif, des banlieues américaines aux immeubles de la Terre sainte.

En fait, les fondements de la fête de Pessah sont communs aux États-Unis et à Israël. Dans le monde entier, les Juifs ne se contentent pas de participer au seder, mais s'abstiennent de manger du pain azyme et des produits dérivés. Dans le monde entier, les Juifs se souviennent de l'Exode. Ces fondements de la fête lient le monde juif comme les traditions de Pessah l'ont fait depuis les débuts de notre peuple. Et pourtant, il y a bien sûr des différences essentielles.

Tout d'abord, les différences dans la pratique de la fête elle-même. En Israël, Pessah dure sept jours, le premier et le dernier jour étant des jours fériés. En diaspora, conformément à la pratique juive vieille de plus de deux millénaires, Pessah dure huit jours, les deux premiers et les deux derniers jours étant des jours fériés où les juifs pratiquants s'abstiennent, entre autres, d'utiliser l'électricité.

Yahav Gamliel/Flash90 Séder de Pessah

En Israël, les pratiques de Pessah ont été fortement influencées par les traditions Mizrahi des Juifs d'origine moyen-orientale, de sorte que la pratique dominante est de manger des kitniyot (légumineuses) à Pessah. En revanche, dans les régions de la diaspora dominées par les Ashkénazes (en premier lieu les États-Unis), les kitniyot ne figurent pas au menu de Pessah.

En Israël, la fête de Mimouna, qui suit la Pâque, est également la bienvenue. Originaire du Maroc, la nuit de la fin de Pessah se transforme en une fête et une réunion de famille avec des pâtisseries, de la musique et des vêtements marocains. Cette fête juive spécifiquement marocaine est devenue un élément essentiel du calendrier israélien et fait presque autant partie du rythme de la saison de Pessah que de la fête de Pessah elle-même. Mais, bien entendu, les principales différences entre les expériences israélienne et américaine de Pessah ne résident pas dans les pratiques religieuses, mais dans l'atmosphère de la fête.

Aux États-Unis, Pessah est la fête d'une minorité juive - respectée par la majorité non juive qui l'intègre largement dans la tradition multiculturelle américaine, mais pour qui la nuit du seder de Pessah est une soirée ordinaire. En Israël, Pessah n'est pas seulement un dîner familial intime, mais un événement qui déborde sur la sphère publique.

Des juifs ultra-orthodoxes préparent des matzot, le pain azyme traditionnel consommé pendant les huit jours de la Pâque juive, à Kfar Chabad, un village Chabad-Lubavitch dans le centre d'Israël.

La Pâque israélienne commence par l'expérience quasi universelle du seder lui-même. Dans les heures qui précèdent le seder, les routes d'Israël se remplissent de voitures, comme à l'heure de pointe d'une journée de travail. Le jour suivant apporte le calme d'un jour férié semblable au shabbat, à passer en famille ou entre amis, à la synagogue ou dans toutes sortes d'activités, selon le degré d'observance religieuse.

Une fois la nuit tombée sur ce premier jour, la Pâque israélienne entre dans sa phase suivante : les "jours intermédiaires", avec leurs événements et festivals. C'est une période où les magasins et les restaurants ouvrent, mais où les écoles restent fermées.

Pendant cinq jours - sans le shabbat, pour les pratiquants - Israël est un pays en pleine effervescence. Les plages, les musées, les parcs nationaux et, bien sûr, les festivals sont tous bondés. Jérusalem se remplit de touristes juifs étrangers. C'est là qu'apparaissent les véritables différences entre une Pâque israélienne et une Pâque de la disapora. En diaspora, de nombreux Juifs doivent travailler et les enfants peuvent être à l'école. La fête peut même ressembler à une corvée, avec le poids des restrictions alimentaires, mais sans la compensation des loisirs et de l'amusement.

Toutes les fêtes juives, et pas seulement la Pâque, prennent vie en Israël. Dans la diaspora, les cases religieuses sont cochées, mais les fêtes ne prennent jamais leur forme complète ou véritable, car elles sont séparées de la sphère publique. Les Juifs de la diaspora doivent faire des efforts supplémentaires pour célébrer les fêtes juives, et beaucoup trouvent cela gratifiant. Nombre d'entre eux trouvent également leur bonheur dans une société multiculturelle et se sentent stimulés par le partage des traditions d'autrui.

En Israël, les traditions sont sacrifiées au nom de la liberté de la tradition juive de s'épanouir pleinement. Aujourd'hui, notre génération a le privilège de célébrer cette fête qui se trouve aux racines de la tradition juive, quelques semaines avant le 75e anniversaire de l'État d'Israël.