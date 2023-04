Israël : attentat à l'arme à feu au Kibboutz Gilboa, pas de blessé

Les forces de sécurité sont à la recherche des suspects et la zone a été bouclée

Un attentat à l'arme à feu a eu lieu au Kibboutz Male Gilboa lundi soir dans le nord d'Israël sans faire de blessés. Des impacts de balles ont été retrouvés sur des habitations, rapporte Tsahal. Les forces de sécurité sont à la recherche des suspects et la zone a été bouclée.

Peu de temps avant l'attentat, les terroristes palestiniens de la branche armée du Jihad islamique et des Brigades des martyrs d'al-Aqsa ont publié une vidéo dans laquelle des maisons du kibboutz Gilboa étaient visées par des tirs.

Selon les premières informations, les terroristes seraient originaires de la région de Jénine en Cisjordanie. Une résidente du kibboutz a témoigné avoir remarqué un véhicule arrêté près de la clôture - d'où les terroristes ont tiré. Elle a également déclaré qu'après la fusillade, le véhicule s'est dirigé vers Gilboa.

Plus tôt dans la journée, deux terroristes palestiniens ont été éliminés à Naplouse lors d'une opération antiterroriste. Les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement palestinien du Fatah, ont publié un communiqué affirmant que deux de leurs membres avaient été tués lors d'affrontements avec les forces israéliennes à Naplouse. Ils ont été identifiées comme étant Mohammed Abu Bakr et Muhammad Nasser Said.