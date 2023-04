Israël : chronologie des attentats depuis le mois de janvier

Quinze Israéliens ont été assassinés dans des dizaines d'attentats depuis le début de 2023

2023 connait quatre mois des plus sanglants en Israël : quinze Israéliens ont été assassinés dans des dizaines d'attentats, à l'arme blanche, à l'arme à feu ou à la voiture-bélier. Au cours du mois de janvier uniquement, 15 attentats ont été recensés.

JANVIER

- 11 janvier : un homme est grièvement blessé dans une attaque au couteau à Hébron, en Cisjordanie.

- le vendredi 27 au soir, en plein shabbat, sept Israéliens ont été assassinés dans un attentat à l'arme à feu, le plus meurtrier depuis le début de cette vague de violence. Un terroriste ouvre le feu à la sortie d'une synagogue à Neve Yaakov. Moins de 24 heures plus tard, toujours à Jérusalem, nouvelle fusillade. deux israéliens sont grièvement blessés dans la cité de David. Le terroriste, qui a été neutralisé, était âgé de 13 ans.

- Le 31 janvier, deux soldats sont blessés dans un attentat à la voiture bélier au carrefour de Tapoua'h, en Cisjordanie.

FEVRIER

Israël connait une vague de violence toute aussi meurtrière en février avec 16 attentats.

- 10 février : un attentat à la voiture bélier dans le quartier de Ramot à Jérusalem fait trois morts et quatre blessés. Deux enfants sont tués, Yaakov et Asher, des frères âgés de 6 et 8 ans. Alter Shlomo Lederman, 20 ans, est lui aussi mortellement touché. Il venait de se marier.

- 13 février : en parallèle d'une attaque au couteau à Jérusalem, un policier des gardes-frontières est assassiné à Shuafat dans une seconde attaque au couteau. La victime, Asil Suaeed âgé de 20 ans était un bédouin originaire du sud d'Israël.

- 23 février : dix jours plus tard, une femme et trois enfants sont blessés par des jets de pierre quand leur voiture a été prise pour cible près de la localité palestinienne de Hawara.

Yonatan Sindel/Flash90 Les funérailles des frères Yaniv, le 27 février 2023

- le 26 février, dans cette même localité, un attentat à l'arme à feu fait deux victimes, deux frères: Hillel et Ygal Yaniv, âgés de 20 et 22 ans. Les deux victimes étaient à bord de leur voiture en route pour leurs yeshivots respectives où ils étudiaient lorsque leur voiture a été ciblée par des tirs.

Courtesy

Moins de 24 heures plus tard, Elan Ganeles, un civil israélo-américain de 27 ans est assassiné dans une attaque terroriste près de Jéricho.

MARS

Cette vague d'attentats connait une recrudescence au mois de mars.

- le 9 mars, l'attentat à l'arme à feu de la rue Dizengoff fait trois blessés. L'un d'entre eux, Or Eshkar, succombe à ses blessures 11 jours plus tard.

Courtesy of the family

- le 13 mars : la vague de violence prend une autre dimension avec un attentat à la bombe perpétrée par un terroriste infiltré depuis le Liban. L'attaque fait un blessé. Le Hezbollah est pointé du doigt.

- le 18 mars : à Naplouse, deux touristes allemands sont pris pour cible alors qu'ils traversaient la ville au volant d'une voiture immatriculée en Israël.

- le 19 mars, nouvel attentat à Hawara, encore à l'arme à feu. Un couple dans une voiture est pris pour cible. L'homme, au volant et grièvement blessé, parvient néanmoins à sortir son arme et à riposter. Sa femme est légèrement blessée.

- le 25 mars, alors que les Musulmans célèbrent le Ramadan, un nouvel attentat est perpétré à Hawara. Deux soldats sont grièvement blessés dans une attaque à l'arme à feu.

AVRIL

Les violences ne s'arrêtent pas en avril.

- Le 1er avril, trois soldats ont été blessés dans un attentat à la voiture bélier dans le Goush Etzion en Cisjordanie : un grièvement, un modérément et un autre légèrement. Le terroriste qui a été neutralisé était un membre des services de sécurité de l'autorité palestinienne.

MDA

Ce lundi, une attaque à l'arme à feu est signalée dans le kibboutz de Maalé Gilboa dans le nord de la Samarie, ne faisant aucun blessé.

- Ce mardi 4 avril, deux soldats ont été blessés dans une attaque à l'arme blanche à Tsrifin, dans le centre d'Israël.