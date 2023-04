Tirs de roquettes sur Israël : "Nous allons paralyser nos ennemis, ils paieront un lourd tribut" (B. Netanyahou)

Israël a été frappé par des dizaines de tirs de roquettes au sud et au nord en moins de 24h

Suite aux tirs de roquettes sur Israël en provenance de Gaza mercredi soir et tôt jeudi matin et du Liban jeudi midi, le cabinet de sécurité du Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est réuni ce jeudi soir pour la première fois depuis deux mois.

Les responsables sécuritaires dont le ministre de la Défense Yoav Galant, ont procédé à une évaluation de la situation pour éviter toute escalade de la violence alors que les organisations palestiniennes appellent à poursuivre les tensions.

"J'ai clairement indiqué ces derniers jours que nos ennemis ne nous induiront pas en erreur : le débat interne en Israël ne nous empêchera pas d'agir contre eux partout et chaque fois que cela sera nécessaire. Nous sommes tous, sans exception, unis. Nous n'avons aucun intérêt à changer le statu quo sur le mont du Temple. Nous appelons au calme et nous agirons fermement contre les extrémistes qui recourent à la violence", a déclaré le Premier ministre Benyamin Netanyahou en ouverture de la réunion.

"Quant à l'agression sur les différents fronts, nous paralyserons nos ennemis et ils paieront un lourd tribut pour chaque acte. Nos ennemis découvriront, une fois de plus, que dans les moments de test, les citoyens d'Israël sont unis et soutiennent les actions de Tsahal pour protéger notre pays et nos citoyens", a-t-il ajouté.

Pas moins de 37 roquettes ont été tirées depuis le Liban sur Israël dont 25 ont été interceptées par le Dôme de fer. Trois personnes ont été blessées dont une par un débris de missile qui a touché sa voiture. Il s'agit du plus gros barrage de roquettes tiré sur le nord d'Israël depuis 2006. Plusieurs dégâts ont été constatés dans le nord du pays.

L'organisation terroriste du Jihad islamique a salué le lancement des roquettes sur Israël, qualifiant l'action d'"acte héroïque", notant que "toutes les forces de résistance se tiennent sur un même front contre l'ennemi sioniste". Selon le porte-parole de Tsahal, le Hamas est responsable des tirs depuis le Liban.

Ce matin, 7 roquettes ont été tirées depuis Gaza sur le sud d'Israël et ont explosé en l'air. Hier soir pendant le séder de Pessah, deux roquettes ont été tirées de Gaza vers les villes israéliennes du Sud dont l'une s'est écrasée en terrain vague sans faire de blessé.