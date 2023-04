Israël : "Nous sommes non seulement les plus forts mais aussi les plus préparés à une guerre" (B. Gantz)

"L'armée israélienne est entraînée et prête"

Le président du camp d'Etat Benny Gantz a donné une allocution jeudi soir alors qu'Israël a été frappé par 37 tirs de missiles en provenance du Liban.

"Nos ennemis se trompent dans leur appréciation de la situation - l'opposition apportera son soutien à toute action responsable et déterminée qui rétablira la paix et renforcera la dissuasion. Nous n'abandonnerons pas la lutte pour la démocratie - et nous n'abandonnerons pas la sécurité", a-t-il déclaré.

"J'aimerais vous parler ce soir en tant que quelqu'un qui connaît bien les capacités du système de sécurité. En tant que personne qui a chargé Tsahal il y a plus de deux ans de se préparer à un scénario de combat multi-arènes, je déclare - que nous ne sommes pas seulement les plus forts de la région, mais aussi les plus préparés. Les responsables des tirs dans le nord ne sont pas seulement le Hamas et le Hezbollah, mais l'État libanais, et c'est lui qui supportera les conséquences des actions terroristes depuis son territoire ainsi que le Hamas depuis la bande de Gaza. Nous savons comment répondre au terrorisme du Liban, de Gaza et de l'intérieur d'Israël", a-t-il poursuivi.

"Nous avons établi une liste de cibles sans précédent, nous avons effectué des exercices approfondis au sud et au nord et nous avons acquis des armements de pointe. L'armée israélienne est entraînée et prête".

Il a par ailleurs annoncé que "ces derniers mois, le gouvernement israélien a endommagé notre résilience, notre hiérarchie de commandement et nous a dégradés en raison des divisions internes. Et pourtant, en temps de crise sécuritaire, nous avons toujours su nous unir. Nous avons toujours su placer la sécurité au-dessus de la controverse. Ce sera pareil cette fois-ci", a-t-il assuré.

"Si nous sommes tenus de mettre fin à la paix des 17 dernières années sur notre frontière nord, nous le ferons et nous exigerons un lourd tribut. S'il est nécessaire d'attaquer fortement Gaza - il n'y a aucun problème à le faire, nous défendrons tous le pays et nous gagnerons. Je voudrais dire à nos ennemis - le Hezbollah, le Hamas et leur pays parrain - l'Iran : vous vous trompez dans votre appréciation de la situation. Face au terrorisme qui menace nos concitoyens, face aux tirs sur les maisons de nos habitants, il n'y a ni coalition ni opposition. Nous sommes tous derrière Tsahal et toutes les agences de sécurité."

"Afin que nous puissions remplir notre mission, j'appelle le Premier ministre à stabiliser le système et j'annonce que le ministre de la Défense, Yoav Galant, continuera d'exercer ses fonctions. Cela est nécessaire pour le succès opérationnel et la sécurité nationale. Netanyahou a également l'obligation de gérer l'événement de manière responsable. Des vies humaines en dépendent", a-t-il conclu.