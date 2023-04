2 300 agents sont déployés à Jérusalem, alors que des affrontements ont éclaté tôt ce matin entre fidèles et forces de police dans la vieille ville

Au vu d'une situation sécuritaire très tendue en Israël suite à des dizaines de tirs de roquettes en provenance de Gaza et du Liban, ainsi que des tensions dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, les effectifs de police sont renforcés dès ce matin sur le Mont du Temple/Esplanade des mosquées pour le 3e vendredi du Ramadan.

La police est déployée en nombre, dans le but de permettre la liberté de religion et de culte aux nombreux fidèles qui fréquenteront les lieux saints, tout en maintenant la sécurité. Environ 2 300 agents de la police du district de Jérusalem et de la police des frontières, ainsi que des renforts, sous le commandement du commandant du district de Jérusalem Doron Turgeman, opéreront dans tout Jérusalem et particulièrement dans la Vieille Ville. Des affrontements ont éclaté tôt ce matin entre des jeunes et les forces de police

L'activité policière sera également accrue sur les routes dans le but de prévenir toute attaque. En outre, la police israélienne continuera à travailler pour maintenir l'ordre public et éviter tout trouble. Tsahal a déclaré que 44 projectiles avaient été tirés depuis Gaza sur le sud d'Israël pendant la nuit.

Le bouclier antimissile Dôme de fer a abattu huit roquettes pendant la nuit, neuf sont tombées à Gaza, 12 sont tombées dans la mer, 14 ont atterri en terrain découvert en Israël, une a touché une maison familiale à Sderot.

Les abris publics d'Ashkelon ont été ouverts et les habitants du nord sont appelés à rester à proximité des abris.