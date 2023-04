"Tsahal ne permettra pas à l'organisation terroriste Hamas d'opérer depuis le Liban"

L'armée israélienne a mené des raids aériens dans la nuit sur le sud Liban, en réponse aux tirs de roquettes visant le territoire israélien. L'armée israélienne affirme avoir touché un certain nombre de cibles appartenant au groupe terroriste Hamas. Tsahal a affirmé qu'elle n'autoriserait "pas l'organisation terroriste Hamas à opérer à partir du Liban" et qu'elle tenait "l'Etat libanais pour responsable de tout tir dirigé sur Israël à partir de son territoire." Il s'agit de la première fois qu'Israël confirme une attaque sur le territoire libanais depuis avril 2022. Des explosions ont été entendues dans la région libanaise de Tyr, mais aussi dans la bande de Gaza, où les raids aériens israéliens avaient commencé avant minuit puisque le Hamas avait déclaré être à l'origine des attaques en provenance du Liban.

https://twitter.com/i/web/status/1644206354272333825 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Jeudi, plus de 30 roquettes avaient été tirées par des terroristes palestiniens depuis le territoire libanais vers Israël dans la plus grande escalade à la frontière nord depuis qu'Israël et le Hezbollah ont mené une guerre de 34 jours en 2006. La Force intérimaire des Nations Unies (FINUL) a déclaré que le Liban et Israël "ne veulent pas de guerre". Israël et le Liban sont techniquement en guerre et n'entretiennent aucune relation diplomatique. La FINUL, créée en 1978, est déployée dans le sud du Liban pour faire tampon entre les deux pays.

Le porte parole de Tsahal a déclaré par ailleurs que 44 projectiles avaient été tirés depuis Gaza sur le sud d'Israël pendant la nuit.

Le bouclier antimissile Dôme de fer a abattu huit roquettes pendant la nuit, neuf sont tombées à Gaza, 12 sont tombées dans la mer, 14 ont atterri en terrain découvert en Israël, une a touché une maison familiale à Sderot.