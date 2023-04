Une roquette en provenance de Gaza frappe une maison familiale à Sdérot, sans faire de victimes

La famille israélienne était dans un abri anti-bombes lors de l'attaque

Une roquette tirée par des terroristes palestiniens dans la bande de Gaza a touché une maison familiale dans la ville de Sdérot, dans le sud d'Israël. La famille, qui se trouvait dans un abri anti-aérien lors de l'attaque, n'a pas été blessée.

Tsahal a déclaré que 44 projectiles avaient été tirés depuis Gaza sur le sud d'Israël pendant la nuit. En plus de celui qui a touché la maison de Sdérot, huit ont été abattus par le bouclier antimissile Iron Dome, neuf sont tombés à Gaza, 12 sont tombés dans la mer, 14 ont atterri en territoire israélien en terrain découvert, sans causer de dégâts.

Le barrage de roquettes intervient après des frappes aériennes israéliennes de représailles dans la bande de Gaza et au Liban, ciblant le groupe terroriste palestinien Hamas en représailles à plusieurs dizaines de roquettes tirées sur Israël depuis les deux territoires.

Cette dernière flambée de violence a lieu alors que la police israélienne a affronté mercredi des émeutiers palestiniens à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, où la situation est également très tendue ce vendredi.

Jeudi, plus de 30 roquettes ont été tirées par des terroristes palestiniens depuis le territoire libanais vers Israël dans la plus grande escalade à la frontière nord depuis qu'Israël et le Hezbollah ont mené une guerre de 34 jours en 2006.