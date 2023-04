Jérusalem/Ramadan : plus de 2.300 policiers autour de la Vieille ville

Une femme musulmane a été frappée ce matin par une pierre lancée par un émeutier palestinien masqué.

La police israélienne a dispersé des émeutiers palestiniens après les prières du vendredi matin sur le site du Mont du Temple/Esplanade des mosquées à Jérusalem.

https://twitter.com/i/web/status/1644214031786311680 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des centaines d'émeutiers ont scandé des slogans et lancé des pierres vers la porte des Maghrébins, frappant une femme musulmane âgée. La police a rapidement dispersé les émeutiers. La situation reste très tendue ce vendredi dans la Vielle ville de Jérusalem et sur le site très sensible du Mont du Temple/Esplanade des mosquées.

https://twitter.com/i/web/status/1644213696837632001 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

2 300 agents sont déployés à Jérusalem, alors que des affrontements ont éclaté tôt ce matin entre fidèles et forces de police dans la Vieille ville. Le groupe terroriste Hamas a déclaré jeudi soir que les Palestiniens ne "resteront pas assis les bras croisés" face à "l'agression" israélienne contre la mosquée Al-Aqsa.