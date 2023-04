Israël : le chef de la police exhorte les détenteurs d'armes à feu légales à les porter sur eux

"Cet attentat meurtrier dans la vallée du Jourdain nous rappelle à quel point la menace d'activités hostiles est d'actualité"

Le chef de la police Kobi Shabtaï a tenu ce vendredi une évaluation de la situation au poste de police du mur occidental à Jérusalem, avec plusieurs responsables sécuritaires et a évoqué l'attaque terroriste survenue il y a peu de temps dans la vallée du Jourdain, au cours de laquelle deux femmes d'une vingtaine d'années ont été tuées.

"C'est une attaque meurtrière qui nous rappelle à quel point la menace d'activités hostiles est d'actualité et se présente sous différentes formes. Par conséquent, parallèlement à notre activité et à celle des forces de sécurité dans tous les secteurs, j'appelle chaque citoyen qui possède une arme à feu sous licence et qui est qualifié pour l'utiliser légalement - à la porter au vu des événements actuels", a-t-il déclaré.

Il a également commenté les tensions sur le Mont du Temple et à Jérusalem autour des prières du Ramadan : "Nous approchons de la prière de midi du troisième vendredi du mois de Ramadan. Notre préparation s'opère dans tous les secteurs, avec un accent sur Jérusalem, et nous devons continuer à maintenir un haut niveau de vigilance de la part de chaque policier et combattant. La motivation qui a surgi ces derniers jours pour enfreindre l'ordre - est le résultat d'incitations incessantes", a-t-il ajouté.

Ronaldo SCHEMIDT / AFP Les forces de sécurité israéliennes montent la garde alors que les fidèles musulmans se dirigent vers le Mont du Temple pour assister à la première prière du vendredi du mois sacré du Ramadan, à Jérusalem

"Nous devons continuer à mener des activités intelligentes et ciblées chaque fois que nécessaire contre quiconque viole l'ordre, et d'autre part, continuer à permettre la liberté de culte pour tous", a poursuivi le chef de la police.

Le commandant du district de Jérusalem, Doron Turgeman, a passé en revue devant le commissaire la préparation et le déploiement des forces dans les différents secteurs de la capitale et a déclaré avoir traité un certain nombre d'incidents sporadiques de désordre à Jérusalem-Est.

"Notre préparation met un accent particulier sur les différentes menaces et son objectif est de permettre la liberté de culte tout en maintenant la sécurité et l'ordre. Au cours des dernières heures, la routine et la paix sont maintenues à la fois sur le Mont du Temple, sur le Mur des Lamentations et dans d'autres endroits de la Vieille Ville et de Jérusalem, alors que nous travaillons à réguler la grande foule qui arrive ici et de maintenir leur sécurité", a assuré M. Turgeman.