Attentat en Cisjordanie : "Les terroristes paieront pour leurs actes, ce n'est qu'une question de temps" (B. Netanyahou)

La région connaît actuellement une période de haute tension

En visite à l'avant poste de Tirza dans la région d'Ephraïm après l'attentat de Bekaa en Cisjordanie dans lequel deux sœurs originaires d'Angleterre ont été tuées ce matin, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré vendredi que les terroristes paieront pour leurs actes et "qu'il s'agissait d'une question de temps."

"Des terroristes sans cœur ont assassiné deux jeunes sœurs, filles d'une famille chère d'Efrat. En ces moments, la mère de famille se bat pour sa vie, et avec toute la nation d'Israël, je prie pour son rétablissement, et nous adressons tous nos condoléances et notre force à cette chère famille en ce moment de grande tristesse. Nos forces opèrent sur le terrain à la poursuite des terroristes. Hier, le cabinet de la Défense s'est réuni, nous avons pris une série de décisions. Nous avons opéré au Liban, nous avons opéré à Gaza, nous avons augmenté nos forces sur le terrain, nous procédons à de nombreuses arrestations et aussi à d'autres opérations que je ne peux pas détailler pour le moment", a déclaré B. Netanyahou.

L'attentat s'est produit ce matin contre un véhicule au carrefour de Hamra dans la zone de la division Bekaa et Emekim en Cisjordanie. Les victimes sont deux sœurs âgées de 15 et 21 ans, qui habitaient à Efrat. Leur mère de 48 ans est très grièvement blessée. Le père qui était dans une autre voiture a été témoin de l'attaque.

Benyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Galant ont procédé à une évaluation de la situation sécuritaire alors que la région connaît une période de haute tension.

Jeudi, des dizaines de roquettes ont été tirées depuis Gaza sur Israël tandis que 37 autres ont été tirées depuis le Liban sur le nord du pays. Dans la nuit de vendredi, Tsahal a mené une riposte en bombardant des positions terroristes à Gaza et sur le front sud libanais. La tension reste croissante et les réservistes de l'armée de l'air ont été appelés à se mobiliser en cas de besoin.