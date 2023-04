Le président Herzog appelle les Israéliens à l'unité face au terrorisme

"Restez vigilants mais ne laissez pas nos détracteurs influencer vos vies"

Dans une déclaration publiée sur Facebook à la suite de plusieurs attentats meurtriers ces deux derniers jours, le président Herzog a transmis les pensées du pays aux familles endeuillées et appelé au prompt rétablissement des blessés. Soulignant que les terroristes tentaient de gâcher la fête de Pessah en provoquant un conflit interreligieux et en divisant la nation, il a assuré qu'ils ne parviendraient pas à leurs objectifs.

"Au moyen de mensonges méprisables, nos ennemis attisent un feu interconfessionnel. Ils accumulent les provocations et incitent à des actes de violence et au meurtre d'innocents (...) Ils se délectent de notre sang et œuvrent à approfondir les divisions en notre sein", a déclaré Isaac Herzog.

Le chef d'Etat a enfin appelé à l'unité et demandé aux Israéliens de profiter de la Paque juive sans céder à la terreur.

"Nos ennemis se méprennent à propos de l'esprit démocratique israélien : celui-ci peut conduire à des débats difficiles et des protestations virulentes. Mais face à nos ennemis, nous sommes unis", a-t-il poursuivi. "Nous sommes un même peuple, une même société et un même pays. Nous avons vaincu par le passé et nous vaincrons aujourd'hui."

"Continuez à profiter de la fête et partez en balade dans notre beau pays. Restez vigilants mais ne laissez pas nos détracteurs influencer vos vies", a-t-il conclu.