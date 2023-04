Mont du Temple : Isaac Herzog promet à Recep Erdogan de veiller au maintien du statu quo

Isaac Herzog a accusé l'Iran de vouloir déclencher une guerre de religion en Israël

Le président israélien Isaac Herzog s'est engagé à veiller au maintien du statu quo sur le mont du Temple lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc samedi soir, alors que celui-ci exprimait son inquiétude face à l'escalade sécuritaire sur le lieu saint.

"Israël est fermement engagé à maintenir le statu quo dans les lieux saints en général et sur le mont du Temple en particulier", a indiqué Isaac Herzog. Le chef d'Etat israélien a également accusé l'Iran de mener à travers ses proxys - incluant le Hamas - "une campagne sur plusieurs fronts dans le but de déstabiliser la région, et d'inciter à un terrorisme basé sur l'incitation interreligieuse" avec Jérusalem comme centre névralgique.

Le président Herzog a en outre pointé de fausses publications dans les médias arabes, dont la diffusion d'anciennes vidéos dans le but d'encourager l'incitation au terrorisme. "Nous devons coopérer de la manière la plus large possible dans la guerre contre le terrorisme où qu'elle se déroule", a-t-il dit.

Lors de cet entretien, Recep Tayyip Erdogan n'a pas manqué de présenter ses condoléances au peuple d'Israël pour les derniers attentats meurtriers qui l'ont frappé, et lui a également souhaité une bonne fête de Pessah.

Cet appel intervient au lendemain d'accusations proférées par le président turc à l'égard d'Israël. Recep Tayyip Erdogan a notamment déclaré à son homologue iranien Ebrahim Raisi au téléphone que le "monde islamique devait s'unir contre les attaques d'Israël en Palestine", selon les médias turcs.